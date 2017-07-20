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«القوى العاملة» تنهي أزمة عمال «سكر الدقهلية» بعد 17 يوما من الإضراب

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«القوى العاملة» تنهي أزمة عمال «سكر الدقهلية» بعد 17 يوما من الإضراب «القوى العاملة» تنهي أزمة عمال «سكر الدقهلية» بعد 17 يوما من الإضراب

التحرير

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بعد إضراب عن العمل استمر 17 يوما، وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، بسرعة بحث شكوى العاملين بشركة الدقهلية للسكر مع الإدارة وديا، وضرورة انتظام العاملين في العمل بكل إداراتها.

وقال محمد عيسى، رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، إن فريق العمل الميداني التابع للجنة الأزمات المشكلة بالمديرية انتقل على الفور إلى الشركة وتم الاجتماع مع ممثل الإدارة، وتمت الاستجابة بتحقيق مطالب العاملين، وفقا لقانون العمل.

وأضاف عيسى أن المطالب التي تم تنفيذها تتعلق بصرف العلاوة الاجتماعية والمكافأة السنوية، فضلًا عن تسوية ملفات بعض العاملين بالتسكين على الوظائف الجديدة لهم، والعمل يسير بصورة منتظمة بكل قطاعات الشركة.

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وقال مصدر نقابي من عمال الشركة لـ"التحرير" إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع عدد من القيادات الأمنية والمسئولين بالإدارة تواصلوا مع العمال برعاية وزارة القوى العاملة واستجابوا لأهم مطالب العمال الخاصة بالعلاوة الاجتماعية والأرباح.

وأضاف في تصريحات لـ"التحرير"، طالبًا عدم ذكر اسمه، أن العمل عاد للانتظام، على وعد من رئيس "القابضة للصناعات الغذائية" ببحث مطالب العاملين الخاصة بالتسويات المادية لمن تم تعيينهم بعد عام 2011.

يُذكر أن المئات من العاملين بمصنع الدقهلية للسكر أضربوا عن العمل في 3 يوليو الجاري، معلنين اعتصامهم داخل المصنع، احتجاجًا على عدم ضم العلاوة الاجتماعية للأجر الأساسي أسوة بشركة الدلتا للسكر، بالإضافة للمطالبة بصرف 28 مليون جنيه مكافأة تكميلية للأرباح والحوافز والعلاوات خالصة الضرائب لجميع العاملين بالشركة.

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التحرير

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