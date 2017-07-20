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قصة مشجع أطلق النار على كرة لمنع الخصم من تسجيل هدف

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قصة مشجع أطلق النار على كرة لمنع الخصم من تسجيل هدف قصة مشجع أطلق النار على كرة لمنع الخصم من تسجيل هدف

التحرير

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دائمًا ما يتمتع الفريق المضيف بأفضلية الجماهير التي تعمل على تشجيع الفريق طوال المباراة، ومحاولة التأثير على الفريق الخصم، وبث الرعب في نفوس لاعبيه للخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.

وشهدت مباريات كرة القدم عبر تاريخها العديد من الطرق المختلفة من الجماهير للتأثير على نتيجة المباراة، سواء بطرق مشروعة عبر التشجيع أو أخرى غير مشروعة من خلال اللافتات المسيئة وأعمال العنف.

ولكن شهدت جزيرة كورسيكا الفرنسية القابعة في البحر المتوسط، طريقة غريبة من نوعها من الجماهير للخروج بنتيجة إيجابية لصالح فريقها، ففي 23 إبريل من عام 1978، توجه المشجع جين مارك لوشيتي من أجل تشجيع فريقه كالينزانا، الذي يواجه فريق موراتو في مباراة في الدوري المحلي.

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وسيطر لاعبو موراتو على مجريات المباراة، وسدد أحد لاعبي الفريق كرة تجاه مرمى كورسيكا وكانت الكرة بالفعل في طريقها لأن تسكن الشباك، قبل أن يقرر لوشيتي إخراج مسدسه وإطلاق النار على الكرة قبل أن تدخل المرمى وهو الأمر الذي نجح فيه بالفعل.

واعتقلت الشرطة الفرنسية لوشيتي الذي حاول في أثناء محاكمته إقناع القضاة بأنه أراد إطلاق النار في الهواء وليس تجاه الكرة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل ليحكم عليه بالسجن لمدة 3 أشهر.

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