جابريل يعلن عن "توجه جديد" للسياسة الألمانية تجاه تركيا

برلين - (د ب أ):

انتقد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل التطورات الأخيرة في تركيا بشدة معلنا عزم بلاده اتخاذ إجراءات حيال هذه التطورات.

وقال جابريل مشيرا لذلك اليوم الخميس في برلين: "علينا أن نصل لتوجه جديد لسياستنا تجاه تركيا".

وأكد جابريل، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنه تم الاتفاق على ذلك مع المستشارة أنجيلا ميركل، العضو في الحزب المسيحي الديمقراطي، ورئيس الحزب الاشتراكي، مارتن شولتس.

وقال جابريل إن الحكومة الألمانية تعاملت دائما برزانة في علاقتها مع تركيا وكانت تأمل في عودة الحكمة للجانب التركي "..ولكن خاب ظن ألمانيا مرارا".

وأشار جابريل في هذا السياق لاعتقال الحقوقي بيتر شتويتنر.

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، فقد تم القبض على 22 مواطنا ألمانيا في تركيا منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة هناك قبل عام تقريبا، ولا يزال هناك تسعة منهم محتجزين حاليا.