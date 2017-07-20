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رئيس "بصيرة" يشارك في الدورة ٦١ لمؤتمر المعهد الدولي للإحصاء

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مصراوي Masrawy

رئيس "بصيرة" يشارك في الدورة ٦١ لمؤتمر المعهد الدولي للإحصاء

01:19 م الخميس 20 يوليو 2017

كتبت - هاجر حسني:
قال مركز بصيرة لبحوث واستطلاعات الرأي، إن ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز، يشارك في الدورة 61 لمؤتمر المعهد الدولي للإحصاء، والتي تعقد في الفترة من 16 إلى 21 يوليو بمراكش، ويناقش المؤتمر هذا العام عددا من الموضوعات حول توظيف الإحصاء والتكنولوجيا الحديثة في التنمية المستدامة.

وأضاف المركز في بيان اليوم الخميس، أن عثمان في جلسته اليوم في المؤتمر، تحدث عن دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 وتبنتها 197 دولة من بينها .

وشملت أهداف التنمية المستدامة مكافحة الفقر والجوع وتحسين خدمات الصحة والتعليم والبيئة المحيطة، وضمان العدالة والمساواة بين فئات المجتمع.

وفي كلمته أكد عثمان على ضرورة التعاون بين والأكاديميين والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في توفير البيانات، حيث يمكن أن يلعب الأكاديميون دوراً هاماً في القيام بدراسات حول الفجوات بين فئات المجتمع المختلفة وفي تطوير أساليب جمع البيانات، كما يمكن أن يشارك القطاع الخاص في توفير البيانات الخاصة بالحوكمة وفي تطوير أساليب جمع وتحليل وعرض البيانات.

وأشار عثمان في كلمته إلى ضرورة إعطاء مجال أكبر للمجتمع المدني للمشاركة في تقييم جودة الخدمات ومحاربة الفساد والابتكار وتفعيل مشاركة المجتمع.

ولفت إلى أهمية إتاحة المعلومات وزيادة الطلب على المعلومات والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة واستخدام أفكار من خارج الصندوق لتمكين المواطنين وتفعيل دورهم في الحوكمة وزيادة مشاركتهم المجتمعية.

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مصراوي Masrawy

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