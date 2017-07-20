بالأسماء.. نقابة الأطباء تُعلن عن الفائزين بقرعة الحج

كتب - أحمد جمعة:

أجرت النقابة العامة للأطباء، اليوم الخميس، القرعة العلنية لاختيار الفائزين لأداء مناسك الحج لعام 2017.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام للنقابة، إن عدد المتقدمين للقرعة 46 طبيباً بينما بلغ عدد التأشيرات 16 تأشيرة حج وذلك بعد منح 6 تأشيرات لمن لم يحالفهم الحظ في قرعة الحج السياحي والتي أعلنت عنها النقابة منذ 3 أشهر.

وأشار الأمين العام في بيان اليوم الخميس، إلى أنه بالنسبة للأطباء المتزوجين، قامت النقابة بوضعهم في ورقة واحدة من القرعة وتحتسب لهم تأشيرتين إذا فازوا.

وطالبت النقابة العامة للأطباء من فازوا في القرعة سرعة إحضار أصل جواز السفر، صورة شخصية خلفية بيضاء، شهادة تطعيم ضد الحمى الشوكية، صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه موجه لأداء فريضة الحج)، بالإضافة إلى استكمال قيمة الاشتراك وقدره 54 ألف جنيه وذلك للإقامة بغرفة رباعية.

وجائت أسماء الفائزين بقرعة الحج:

1- الدكتور ايمن زكريا بسيونى

2- الدكتورة مروة السيد مصطفى

3-الدكتور صبرى عبد الله مليجى

4-الدكتور محمد محمود زكريا القصاص

5- الدكتورة ايناس محمود العشرى

6- الدكتور محمد عبد البارى احمد

7- الدكتور ايمن محمد محمد عبد الغفار

8-الدكتورة ايمان محمد على السيد

9-الدكتور اسلام مختار احمد محمد

10-الدكتور محمد محمود محمد رشيدى

11- الدكتورة الشيماء عبد المتين موسى

12-الدكتور احمد على عبد المنعم

13 الدكتورة هناء محمد احمد عوض الله

14-الدكتور وليد شحاتة عامر

15-الدكتور عبد الناصر عبد الجابر على

16-الدكتورة ايمان محمد على خيال

كما اختارت اللجنة المشرفة على القرعة عدد 10 أسماء كاحتياطي وهم:

1- دكتور محمد السيد فوزى السيد

2- دكتور احمد محمد احمد عبد المعبود

3- دكتورة ابتسام محمد ابو المعاطى

4- الدكتور نبيل عبد السلام محمود

5- الدكتورة هويدا عبد الفتاح حنفى

6- الدكتور احمد فتح الله فرحات

7- الدكتورة بشيرة الشربينى حامد

8- الدكتور رجائى احمد عيد

9- الدكتور خيرى منصور عبد الرحمن

10-الدكتورة نسرين حسن عبد التواب