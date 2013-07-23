عناصر وبروتينات ونوعيات طعام سحرية يحتاجها الجسم فى رمضان

أكد الدكتور محمد المنيسى، استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن أن أهم الأطعمة التى يجب أن يتناولها الصائم خلال الشهر الفضيل، الورقيات فأى نوع منها له فائدة كبيره عندما يتناولها الصائم بكثرة خلال ساعات الإفطار، لذا ينصح الدكتور المنيسى بتناول الخضروات الورقية خلال الفترة من الإفطار وحتى السحور.

وينصح بتناول كميات وأنواع مختلفة كل ساعتين، فمثلا بعد الإفطار بساعتين يتناول الشخص الخس المغسول بماء وخل جيدا، أو بعض من الجرجير أو البقدونس والكرنب بعد أن يتم سلقه، وهذه النوعيات من الورقيات تمد الجسم بالكثير مما يحتاج وما فقده أثناء ساعات الصيام الطويلة.

وأضاف الدكتور المنيسى أن الخيار يعد من أفضل الخضروات التى يمكن أن تفيد الصائم، لأنه يد الجسم بكمية من المياه تكفيه وتفيده .فتناول أربع إلى خمس حبات يمكنه إمداد الجسم بما ينقصه يوميا.

وأخيرا الفول كعنصر أساسى ومهم جدا لإتمام نقص العناصر الذى يعانى منه الجسم ،فالفول يعوض الجسم كثيرا من البروتين الذى يحتاجه ليقوى على الامتناع عن الطعام والشراب طوال اليوم وحتى ساعة الإفطار.

وأكد الدكتور المنيسى أنه إذا ما جمعنا بين هذه العناصر المختلفة من الورقيات والخضروات وغيرها فتعد من أفضل الوجبات التى يمكن تقديمها لصائم بعد صيام ساعات طويلة.

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