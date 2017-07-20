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ذقن أحمد حسن وظهور غادة رجب.. لقطات مثيرة من حفل إطلاق «D.R.N»

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التحرير

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نظمت شركة "هوم ميديا" إحدى شركات مجموعة "فالكون" للإعلان عن انطلاق بث محطتها الإذاعية الجديدة "D.R.N"، وذلك بفندق مينا هاوس بمنطقة الهرم، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، كان أبرزهم الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، والإذاعية مروة شتلة، والإذاعي والكاتب الصحفي محمد فتحي رئيس تحرير برنامج "آخر النهار"، وغيرهم.

الجدير بالذكر أن الإذاعة تضم عددًا من أهم الإعلاميين في ، منهم: إيناس جوهر، وخيري رمضان، والكاتب مدحت العدل، وبوسي شلبي، وشافكي المنيري، وأحمد شوبير، وهبة الأباصيري، وشيما صابر، والفنانة مها أحمد.

ونرصد أبرز اللقطات التى جاءت بالحفل خلال التقرير التالي..

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة

حرصت الفنانة نرمين الفقي على حضور حفل افتتاح راديو "D.R.N"، وظهرت بإطلالة بسيطة بفستان "لبني" مكشوف من الكتفين وبشعر منسدل عليه أظهرها بشكل ساحر وعمر أصغر.

 

غادة رجب تظهر بعد غياب

على الرغم من قلة ظهورها الإعلامي، حرصت المطربة غادة رجب على حضور حفل افتتاح راديو "D.R.N"، وظهرت بإطلالة كلاسيكية من فستان أسود، منقوش بوردة حمراء.

الجدير بالذكر أن آخر ظهور للمطربة غادة رجب كان في  حفل سحور في رمضان الماضي، نظمته حركة الإعلام الإيجابي، بحضور كوكبة من نجوم الفن والغناء والإعلام، بمناسبة مرور سنة على انطلاق الحركة، ونجاحها على الساحة الإعلامية.

 

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«دقن» أحمد حسن

حرص أيضًا نجم كرة القدم السابق أحمد حسن على حضور حفل افتتاح راديو "D.R.N"، ولفت الأنظار بـ"اللوك الجديد"، الذي ظهر به لأول مرة بـ"دقن" طويل عن المعتاد، والذي أظهره بشكل أكبر في العمر.

 

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لقاء سويدان بـ«شعر طويل»

اعتادت الفنانة لقاء سويدان الظهور فترة طويلة بشعر قصير، ولكنها فاجأت الحاضرين في حفل افتتاح راديو "D.R.N"، بشعر طويلة مما أثار حيرة جمهورها حول تركيبها خصلات شعر إضافية أم لا.

 

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نجوى إبراهيم أصغر في العمر

حرصت الإعلامية والفنانة الشهيرة نجوى إبراهيم على حضور حفل افتتاح راديو "D.R.N"، وظهرت بإطلالة شبابية، حيث ارتدت فستانا أصفر في أبيض واعتمدت الظهور بمكياج ساعدها في الظهور بشكل أصغر في العمر.

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