بعد تداول شائعات عن ارتباط حجازي بابنة شريف منير.. معلومات لا تعرفها عن الثنائي

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انتشرت العديد من الشائعات التى تشير إلى وجود علاقة عاطفية تجمع بين الفنان الشاب محمود حجازى ونجلة الفنان شريف منير، خبيرة التجميل، أسما، وأنها سوف تتوج بحفل خطوبة قريبًا.

في خضم ذلك، لا يعرف الجمهور الكثير عن الثنائي، ونرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عنهما.

1- درس الفنان الشاب محمود حجازي في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ حياته الفنية في المسرح من خلال مسرحية "السلطان الحائر"، بطولة محمد رياض.

2- نال شهرة واسعة بعد مشاركته في إعلان مشروب "فيروز" وهو يقول جملته الشهيرة "إنت تافهة ومشاكلك أتفه".

3- بعد ظهوره في الإعلان شارك في العديد من الأعمال الفنية بأدوار صغيرة، مثل مسلسلات "ملكة في المنفى" و"رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" و"فيفا أطاطا" و"سرايا عابدين".

4- أسهم دوره في مسلسل "ونوس"، في معرفة الجمهور به، ونال مشهد إغواء "ونوس" أو يحيى الفخراني لـ"غريب" أو محمود حجازي ودفعه للانتحار، انتشارا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقتها.

5- تألق في الموسم الرمضاني الماضي بـ3 أعمال هي "كفر دلهاب"، بطولة الفنان يوسف الشريف، ومسلسل "كلبش" بطولة الفنان أمير كرارة، ومسلسل "الحصان الأسود"، بطولة أحمد السقا.

6- انتشرت صورة تقارن بين ملامحه وملامح "بهاء" الذي ظهر في فيلم "التجربة الدنماركية"، كأنهما شخص واحد، ولكن بعد البحث تبين أن الأخير يدعى خالد شبل، وابتعد عن المجال الفني بعد أن هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد العرض الخاص لفيلم التجربة الدنماركية.

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1- بينما أسما شريف منير، فعلى الرغم من أن دراستها متعلقة بالتسويق، فإنها اشتهرت بحبها للمكياج، وتقول عن تلك التجربة: "حبى للمكياج بدأ من روج ماما وقت ما كنت بامسح بيه الأرض وأنا صغيرة، واعتدت بعد ذلك أن أقوم بوضع المكياج لنفسى، ومن شدة حبى له قررت أن أحول الهواية لمهنة منذ عام 2001، فتعلمت أساسياته على يد كبار المهنة مثل محمد عبد الحميد ومحمد الصغير".

2- سبق لها الزواج من شخص خارج الوسط الفني يدعي محمود، نجل اللواء محمد السكرى ولها بنت منه، ولكن الزواج لم يستمر طويلًا وتم الانفصال.

3- عملت كمساعد مخرج، حتى قررت أن تكون مهنتها الرئيسية تعليم المكياج.

4- وحول استقبال أسرة أسما لقرارها، وتحديدا والدها شريف منير، تقول أسما: "أبويا بيشجعنى وشايفنى أقدر أعمل كل حاجة في الحياة، وأنا اخترت مجال تعليم المكياج لأني باحبه، ومش عايزة حد يقول هاتوها عشان شريف منير، ويتقال هاتوها عشان شغلها كويس".

5- بجانب حبها للمكياج، تعشق أسما الغناء، كما عملت إستايلست، لبعض الوقت.