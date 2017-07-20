بالصور.. "الأنيميا" تمنع محافظ بورسعيد من التبرع بالدم

بورسعيد - طارق الرفاعي:

رفض مسئولو المركز الإقليمي للدم بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، السماح للمحافظ اللواء عادل الغضبان بالتبرع بالدم، نظرًا لإصابته بـ"الأنيميا".

وأكد مصدر طبي بالمركز في تصريح لـ"مصراوي" أن تحليل الدم لمحافظ بورسعيد كشف إصابته بـ"الأنيميا"، وبلغت نسبة الهيموجلوبين في دمه بلغت 10، موضحًا أن معدل الضغط لديه منخفض، وهي أمور تعيق عملية التبرع بالدم، خصوصًا أنه أصر على التبرع في بادئ الأمر رغم أن عمره تجاوز الـ45 عامًا.

كان محافظ بورسعيد، قد افتتح المركز الإقليمي لنقل الدم بشارع أوجيني، صباح اليوم الخميس، ترافقه الدكتورة نهاد محمد، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، وعدد من قيادات وزارة ومديرية الصحة والأجهزة التنفيذية، وأطلق حملة للتبرع بالدم على هامش الافتتاح.

وبدأت عملية تطوير المركز منذ شهر أغسطس من العام الماضي، بتكلفة بلغت 900 ألف جنيه، ويتكون المبنى من دورين تبلغ مساحة كل دور حوالى 150 مترًا مربعًا، ويشمل الدور الأرضي أقسام: "صرف الدم، التبرع، الاستعلامات، غرفة للنفايات، مكان لانتظار الجمهور، ومعمل للصرف" فضلًا عن وجود مدخلين لسهولة دخول وخروج المتبرعين.

ويشمل الدور الأول معمل "السيرولوج"، الذي يختص بفحص أكياس الدم، للتأكد من خلوها من فيروسات "C" و"B " والإيدز والزهري، بالإضافة إلى تحديد فصائل الدم للأكياس، وجرى تزويد المركز بـ 5 كراسي جديدة لنقل الدم من المتبرعين، بالإضافة إلى وجود ثلاجات لحفظ أكياس الدم ومشتقاته، وقسم لمشتقات الدم يختص بفصل الدم إلى كرات دم حمراء وبلازما وصفائح دموية.