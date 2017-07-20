بالصور.. تشييع جثمان الملازم "أحمد عادل" وسط هتافات منددة بالإرهاب بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

شيع الآلاف من أهالي قرية صفط جدام، التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الملازم أحمد عادل، الذي استشهد في هجوم بالعريش بمحافظة شمال سيناء.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الشهيد، بالمسجد الكبير بالقرية، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط هتافات منددة بالإرهاب ومنها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

وأكد أحمد علي، من أهالي القرية، إن خبر استشهاد "عادل" نزل كالصاعقة على الأهالي، فالشهيد كان يستعد لحفل زفافه الشهر المقبل، موضحًا أنه ينتمي لأسرة متوسطة الحال، لأب يعمل مدرسًا ووالدة ربة منزل.

وأكد أن الشهيد يتمتع بالسمعة الطيبة، والتواضع والأخلاق الحميدة.

واستهدف هجوم إرهابي، مدرعة بالعريش عن طريق لغم أرضي، وبعدها قتلت القوات الأمنية، مسلحين بالقرب من كمين المحاجر، وأسفر الهجوم عن استشهاد الملازم أحمد عادل، بمركز تلا، واستشهاد 8 مدنيين وإصابة 4 مجندنين ومدنين.