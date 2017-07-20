جامعة قناة السويس تشارك في المعرض الدولي الثاني للتعليم العالي (صور)

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

تشارك جامعة قناة السويس، في المعرض الدولي الثاني للتعليم العالي، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور طارق رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويستمر المعرض لمدة يومين، اليوم وغدًا، بالتنسيق مع مؤسسة "أخبار اليوم".

وقال رئيس الجامعة، إن مشاركة الجامعة في المعرض والمؤتمر، تأتي في إطار اعتماد الجامعة لسياسة جديدة للتسويق، وتعريف المجتمع بكليات الجامعة المختلفة وما تقدمه من خدمات مجتمعية حقيقية تساهم بشكل مباشر في التنمية والتقدم.

وأكد رئيس الجامعة، أن الوفد المشارك سيقدم العديد من المطبوعات والكتب والأقراص المدمجة، للتعريف بالجامعة وكلياتها المختلفة وأقسامها المتنوعة وبرامجها المتميزة من خلال المطبوعات والبروستات.