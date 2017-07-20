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الأرصاد: طقس الجمعة "حار".. والعظمى بالقاهرة 34

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الجمعة "حار".. والعظمى بالقاهرة 34

12:48 م الخميس 20 يوليو 2017

كتبت- مادي غيث:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة طقسُ مائل للحرارة على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

كما توقعت الهيئة، في بيانها الصادر، الخميس، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وأن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، على أن تكون أغلب الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتضمنت توقعات الهيئة، أن تكون حالة البحرين الأحمر والمتوسط خفيفة إلى معتدلة، حيث يرتفع الموج فيهما ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:
الصغرى العظمى
القاهرة 25 34
الإسكندرية 25 31
مطروح 23 30
بورسعيد 26 31
دمياط 25 30
بلطيم 25 32
الإسماعيلية 22 35
السويس 23 36
العريش 22 31
نخل 21 33
طابا 22 34
الطور 24 32
مرسى علم 29 37
الغردقة 30 37
شرم الشيخ 29 37
رفح 21 30
كاترين 19 31
سيوة 24 34
المنيا 24 35
الفيوم 24 35
رأس سدر 25 33
أبوسمبل 26 38
وسط الدلتا 24 34
أسيوط 23 35
سوهاج 25 37
الأقصر 26 39
أسوان 28 40
شلاتين 28 38
حلايب 30 36
الوادى الجديد 25 39
قنا 27 37
نويبع 27 35
السلوم 21 30

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