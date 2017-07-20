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فيديو| أهالي المنوفية يشيعون جثمان الشهيد أحمد عادل إلى مثواه الأخير

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فيديو| أهالي المنوفية يشيعون جثمان الشهيد أحمد عادل إلى مثواه الأخير فيديو| أهالي المنوفية يشيعون جثمان الشهيد أحمد عادل إلى مثواه الأخير

التحرير

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شيَع أهالي محافظة المنوفية بمشاركة عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جثمان الشهيد الملازم أول أحمد عادل إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه.

واستشهد أمس الأربعاء، ضابط وأصيب مجندان من قوات الأمن، إثر تفجير عبوة ناسفة عن بعد في مدرعة شرطة أثناء تمشيطها الطريق الدائري بالقرب من كمين المحاجر جنوب مدينة العريش.

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وأسفر الانفجار عن استشهاد الملازم أول أحمد عادل عمر 25 عامًا، من المنوفية، وإصابة المجند طه محمد فتحي 23 عامًا، من البحر الأحمر بكسور متعددة بالجسد وشظايا، والمجند مسعد حسن محمد 22 عامًا، من القليوبية بشظايا متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين وجثمان الشهيد إلى مستشفى العريش.

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التحرير

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