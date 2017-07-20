فيديو| أهالي المنوفية يشيعون جثمان الشهيد أحمد عادل إلى مثواه الأخير

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شيَع أهالي محافظة المنوفية بمشاركة عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جثمان الشهيد الملازم أول أحمد عادل إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه.

واستشهد أمس الأربعاء، ضابط وأصيب مجندان من قوات الأمن، إثر تفجير عبوة ناسفة عن بعد في مدرعة شرطة أثناء تمشيطها الطريق الدائري بالقرب من كمين المحاجر جنوب مدينة العريش.

شاهد أيضا

وأسفر الانفجار عن استشهاد الملازم أول أحمد عادل عمر 25 عامًا، من المنوفية، وإصابة المجند طه محمد فتحي 23 عامًا، من البحر الأحمر بكسور متعددة بالجسد وشظايا، والمجند مسعد حسن محمد 22 عامًا، من القليوبية بشظايا متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين وجثمان الشهيد إلى مستشفى العريش.