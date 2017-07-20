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أسعار تذاكر الحج تصل إلى 30 ألف جنيه.. ومصر للطيران: «أيام مميزة»

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أسعار تذاكر الحج تصل إلى 30 ألف جنيه.. ومصر للطيران: «أيام مميزة» أسعار تذاكر الحج تصل إلى 30 ألف جنيه.. ومصر للطيران: «أيام مميزة»

التحرير

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: الشركة الوطنية تمارس احتكار علني.. وتكلفة البرنامج السياحي تخطت 150 ألف جنيه

مفاجأة مدوية أعلنت عنها الشركة الوطنية « للطيران»، في تذاكرها لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، والتي وصلت إلى 30 ألف جنيه، وهي الأزمة التي كشفت عجز وزارة السياحة عن حماية الشركات والعملاء وموسم الحج بأكمله.

مصر للطيران وضعت لائحة أسعار خالفت كل التوقعات، حيث بدأت من  10600 جنيه حتى 12 ألف جنيه لمن تزيد رحلته عن 24 يومًا "القاهرة - جدة - القاهرة"، فيما ترتفع إلى 16 وحتى 18 ألف جنيه لمن يسافر لمدة يومًا فأقل بعد يوم مرورًا بالمدينة المنورة.

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ما وصفته مصر للطيران بـ«الأيام المميزة»، هو فترة سفر حجاج الأربع والخمس نجوم، والتي بالغت فيها الشركة بشدة لتضع سعر التذكرة للمسافر يوم 4 ذو الحجة جدة والمدينة المنورة "29 إلى 38 ألف جنيه"، في رحلة لا تستغرق أكثر من ساعتين، مذللك بيان أسعارها بعبارة: «الأسعار المرفقة قابلة للتعديل في حالة زيادة الضرائب أو رسوم المطارات أو تغيير سعر صرف العملات الأجنبية».

واندلعت نيران الغضب بين شركات السياحة، وقال باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات السياحة، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن احتكار مصر للطيران لحركة وتشغيل الطيران في مصر كان ولا زال يعرقل السياحة المصرية سواء الجالبة أو الدينية، موضحًا أن الشركة هي من يمنح الشركات الآخرى المنافسة تصريح التشغيل والهبوط والطيران، وتستغل ذلك في رفع أسعارها كما تشاء دون أدنى رقابة.

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وأضاف السيسي، أن شركات السياحة توقعت ارتفاع أسعار تذاكر الحج العام الحالي بنسبة 30% عن العام الماضي، ولكن الشركة فاجأت الجميع بزيادة لأكثر من الضعف، لافتًا أن سعر تذكرة برنامج الاقتصادي العام الماضي بلغت 7 آلاف جنيه، والعام الجاري أعلنت طرحتها مصر للطيران بسعر 18 ألف جنيه، وتابع بأن الحج السياحي يضم 12 ألف حاجًا لمستوى الأربع والخمس نجوم، منهم نحو 40% سوف يتجهون للخطوط وشركة إير كايرو، بينما يتبقى نحو 7200 حاجًا مضطرون لشراء تذاكر مصر للطيران بسعر 30 ألف جنيه.

رفض السيسي ما وصفه بسياسة الاحتكار، داعيًا مصر للطيران للقيام بمهامها الوطنية والاحتكام لآليات السوق ومبدأ العرض والطلب بدلًا من المغالاة التي سترفع سعر برنامج الحج الخمس نجوم «تأشيرة - طيران - مصروفات» إلى نحو 150 ألف جنيه، فيما لم يكن يتعدى العام الماضي 75 ألف جنيه.

وكانت شركة مصر للطيران، أعلنت  عن أسعار تذاكر الحج لهذا العام، حيث طرحت الشركة الوطنية أسعارًا تلائم كافة رغبات ضيوف الرحمن ما بين حج القرعة والحج السياحي، وقال الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، في بيان للشركة، أن أسعار تذاكر حجاج القرعة تبدأ من 10350 جنيها بينما تبدأ أسعار تذاكر الحج السياحي من 10600 جنيه وحتى 16400 جنيه شاملة الرسوم والضرائب، موضحًا أن هذه الأسعار تختلف وتتصاعد فقط وفقا لعدد الأيام وتوقيت الحجز وكونها أياما مميزة.

وأضاف عزت، أن الشركة طرحت سعة مقعدية تصل إلى ٦٣ ألف مقعد لنقل حجاج بيت الله الحرام تخصص منهم حوالى 40 ألف مقعد بالأسعار المعلنة والتي تبدأ من 10350 جنيها، و23 ألف مقعد لعملائها من راغبي الحج السريع الذين يمكنهم السفر على الدرجات السياحية ودرجات رجال الأعمال، حيث تتفاوت أسعار التذاكر وفقا للمدة والدرجة المطلوبة.

جدير بالذكر، أن مصر للطيران ستبدأ تسيير أولى رحلاتها لموسم الحج من مطار القاهرة الدولي إلى المدينة المنورة يوم 9 أغسطس المقبل.

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التحرير

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