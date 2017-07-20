صفوت النحاس: التعيين المؤقت كارثة حلت بالجهاز الإداري للدولة

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قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركز للتنظيم والإدارة سابقًا: إن "الحكومات المتعاقبة منذ الستينيات حتى منتصف التسعينيات كانت تستخدم الجهاز الإداري للدولة كمركز للتوظيف الرئيسي.

وأضاف "النحاس" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد" "هذه الحكومات كانت تعين كل الخريجين وحتى المتسربين من التعليم في الجهاز الإداري، مما أدى إلى انخفاض الكفاءة، ونشر بيئة عمل غير مناسبة".

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وتابع: "قانون التعيين المؤقت كارثة حلّت بالجهاز الإداري للدولة، ولا مجال لرفع معدل النمو الاقتصادي لتوفير فرص عمل للشباب، حيث أن مصر تحتاج لرفع معدل نموها إلى 7% حتى تتمكن من استيعاب الخريجين الجدد كل عام".