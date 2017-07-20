إدمان التلامذة.. البانجو «يعمّر» الحقائب المدرسية

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قبل أيام أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى نتائج المسح القومى للكشف عن نسبة التدخين وتعاطى المواد المخدرة والكحوليات بين طلبة المدارس.

وحسب ما أعلنته غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، فقد جاءت محافظتا الجيزة وقنا على رأس المحافظات الأعلى في التدخين، وجاءت محافظتا البحر الأحمر والقاهرة الأعلى في تناول الكحوليات، بينما جاءت محافظتا بورسعيد وأسيوط الأعلى في تعاطي المخدرات.

«الشيشة» و«البانجو» عيني عينك داخل المدارس

وترصد «التحرير» أبرز الوقائع الخاصة بالتدخين وتعاطي المخدرات داخل المدارس في عدد من المحافظات. ففي 20 من شهر مايو الماضى، أقدم طالب على دخول لجنة مدرسة الجيزة الثانوية الصناعية الكهربائية، وفي يده سيجارة يدخنها، الأمر الذي أثار مسئول الأمن باللجنة، فقام بمنع الطالب من الدخول وبحوزته السيجارة، وأجبره على الخروج بها، واللافت للنظر في تلك الواقعة أن الطالب لم يكترث بموعد الامتحان ليلقي بالسيجارة ويدخل إلى لجنته، ولكنه فضل الخروج لاستكمال التدخين خارج المدرسة، ثم الدخول بعد ذلك إلى اللجنة.

وفي أواخر أكتوبر من عام 2016، أحال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عامل خدمات بمدرسة النور للمكفوفين للتحقيق، بعد قيامه بالتدخين داخل المدرسة، وشدد على عدم تكرار ذلك مرة أخرى، حيث إنه في أثناء جولته المفاجئة بالمدرسة لاحظ قيام العامل بالتدخين، فقرر إحالته للتحقيق.

وفى أوائل ديسمبر من عام 2015، ألقت قوات الشرطة المكلفة بتأمين مدرسة إعدادية بفاقوس، التي كانت لجنة انتخابية آنذاك، القبض على 5 أشخاص، يتعاطون مخدر البانجو ويدخنون الشيشة داخل المدرسة، بعد بلاغ ورد إلى مباحث المركز من الناخبين المترددين على المدرسة، بشأن ما أقدم عليه المتهمون، وبمداهمة المكان الذى يوجدون فيه، تبين تعاطيهم المخدرات وتدخين الشيشة، وتم التحفظ عليهم وعلى المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم.

وفي أوائل سبتمبر من عام 2015، تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة لأحد المعلمين داخل مدرسة بفاقوس في محافظة الشرقية، يجلس على مكتب بإحدى المدارس، وإلى جواره الشيشة التي يدخنها، وقرر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية آنذاك نقل المعلم من المدرسة إلى ديوان عام إدارة فاقوس التعليمية، واستبعاده من العملية التعليمية وإحالته للتحقيق بشأن واقعة تدخينه للشيشة داخل المدرسة.

ففي أواخر مايو من عام 2014، ورد بلاغ من أهالي مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، مفاده قيام مجموعة من الأشخاص بتعاطي المخدرات داخل مدرسة إعدادية، وما إن داهم رجال مباحث مركز الشرطة المدرسة حتى تمكنوا من ضبط وكيل مدرسة إعدادية، وموظف بالإدارة التعليمية، و3 معلمين، وفراش، في أثناء تعاطيهم المخدرات داخل مكتب المدير.

وبالفحص تبين وجود كمية من مخدر البانجو وعقاقير مخدرة و10 زجاجات بيرة، بحوزتهم بقصد التعاطي، وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين في تلك الواقعة دخلوا إلى المدرسة ليلًا، بعد استئذان الخدمة الأمنية الموجودة عليها، لكونها آنذاك لجنة انتخابية، بحجة متابعة الكنترول، فسمحت لهم الخدمة بالدخول، وبعدها حضرت قوة من المباحث إلى المدرسة بناءً على بلاغ الأهالي، وتم ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 877 لسنة 2014، جنح مركز شرطة كفر صقر.

متطوعة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان: طلبة المدارس الفنية على دراية كاملة بمصطلحات لا نعرفها عن التعاطي.. والتدخين لدى بنات الطبقة الغنية «برستيج»

فى هذا التقرير تستعرض «التحرير» جوانب المشكلة، حيث ترى إيمان رمضان، متطوعة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء، أن أسباب انتشار ظاهرة التدخين وتعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية بين طلبة المدارس، ترجع فى الأساس إلى غياب القدوة الحسنة من قبل بعض المعلمين والقائمين على إدارة المدارس، حيث أكدت أنهم كانوا يستهدفون الطلبة بالصف الأول الإعدادى فما فوقه، رغم أن هناك تأكيدات عدة بشأن قيام بعض طلبة المرحلة الابتدائية بالتدخين داخل حمامات المدارس، وتقوم فرق المتطوعين بالتعامل مع الطلبة بهدف التوعية وفقًا لدليل تجريبي معهم، حيث إن هدف الصندوق ليس العلاج، ولكن الهدف منه هو توعية الطلبة بغية تنشئة جيل غير مدخن تمامًا بحلول عام 2050، من منطلق «الوقاية خير من العلاج».

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وقالت: «هناك طلبة يردون علينا بأن بعض المعلمين يدخنون السجائر داخل الفصل، مما يعني غياب القدوة الحسنة داخل المدرسة، كما أن من بين هؤلاء الطلبة من لديهم قناعات بأن التدخين غير ضار بالصحة، ودليلهم على ذلك أن عامل المدرسة أو الفراش يقوم بالتدخين على مدى 24 ساعة، وصحته كويسة».

وأضافت: «كنا نُستقبَل بشيء من السخرية من جانب بعض مديري المدارس لأنهم في الأصل من المدخنين، وبالتالي لا يقتنعون بدور الصندوق في مواجهة التدخين والإدمان والتوعية بمخاطرهما، كما أن هناك بعض الإخصائيين الاجتماعيين الذين نعمل من خلالهم في تلك المدارس من المدخنين الذين يسخرون من الحملات التي من المفترض قيامهم بدعمها، لافتة إلى أن الحملة الواحدة تستغرق من 4 إلى 5 أيام، يتم بعدها إعداد تقارير بما تم سماعه من الطلبة، وما تم إنجازه والنتائج النهائية للحملة».

وتابعت: «يفاجئنا طلبة المدارس الفنية بمعرفتهم مصطلحات في مجال التعاطي والإدمان، نحن كصندوق مختص لا نعرفها، كما أن أغلبهم من ذوي القناعات الخاطئة، ومنها قناعاتهم بأن الشيشة أخف ضررًا من السجائر، رغم أنها معلومة خاطئة، أما في المدارس التجريبية ومدارس اللغات فالتدخين يعد "برستيجا" للشباب والفتيات على حد سواء، إذ تؤكد الطالبات المنتميات إلى الطبقة الغنية أنهن يدخنَّ الشيشة في الحسين وفي الكافيهات بعلم أهلهن دون أى مشكلة، كأن الموضوع من مكملات الوضع الاجتماعي الرفيع الذى يعشنه».

واختتمت: «لا جدوى من التوعية إذا ما افتقد الطالب القدوة، فنحن كفرق متطوعين نقوم بدورنا في توعية الطلبة من مخاطر التدخين والإدمان، لكن مهمتنا تنتهي بعد أيام قليلة من حلول المدرسة، فنغادر ونتركهم مرة أخرى بين معلم وعامل ومدير مدرسة من المدخنين».

أستاذ طب نفسى: غياب القدوة يدفع الطالب إلى التوحد مع شخصية شهيرة تلعب أدوار الشر

أما الدكتور يسري عبد المحسن، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، فيرى أن هناك أسبابا عديدة لدى الطالب تدفعه في هذه السن المبكرة إلى التدخين أو التعاطي والإدمان، وعلى رأسها غياب الرقابة والرعاية الأسرية، بحيث تنعدم المتابعة من جانب الأبوين لابنهما، والتفكك الأسري والخلافات بين الوالدين والإخوة وبعضهم وبعض، ومخالطة أصدقاء السوء، وكونه ابنًا مدللًا لديه وفرة في كل الجوانب الحياتية المادية والمالية، فلا يُرفض له طلب، وزيادة على ذلك لا تُحكم الرقابة عليه، إلى جانب بعض الحالات ذات الميول الإجرامية والعدوانية، التي تجعله في حالة من عدم القدرة على التمييز بين ما هو خطأ أو صواب.

وتابع: «إن الطالب الذى يلجأ للتدخين أو التعاطي حتمًا تغيب عنه القدوة ويغيب عنه المثل الأعلى، سواء من والديه أو من يكبرونه في السن، فضلًا عن معلميه، ظنا منه بأنه بذلك أصبح رجلًا، هذا إلى جانب الاقتداء بأبطال الأفلام والمسلسلات الذين يلعبون أدوار الشر ويدخنون ويتعاطون المخدرات في أعمال فنية ترتفع فيها نسبة الجريمة، فيضطر إلى التأسى بهؤلاء أو بأحد رموز المجتمع سواء شخصية رياضية أو فنية أو أي شخصية شهيرة، يتشبه بها، ويقع في فخ التوحد مع تلك الشخصية».

خبير تربوي: مسئولية البيت والإعلام والمدرسة ودور العبادة.. و«المجتمع كله عايز يتفور»

من جهته يرى الدكتور حسني السيد، الخبير التربوي بالمركز القومي للبحوث، أن المشكلة ليست بجديدة، ولكنها تعود إلى سنوات طويلة، مما يعني أن الخطوة جاءت متأخرة، وكان لا بد من دراسة أسبابها والعمل على حلها، بعيدًا عن الـ«بروباجندا» التي يصرف عليها مبالغ طائلة دون جدوى، فالموضوع باختصار هو علاقة التربية بهذا الأمر، سواء في البيت أو المدرسة أو الإعلام أو دور العبادة، فضلًا عن مجموعة الأصدقاء المحيطين بالطالب.

وقال: «البيت هو المسئول في المقام الأول، نتيجة ضعف التربية، ويأتي بعده الإعلام الذي يعد مسئولًا واضحًا عن تلك المشكلة، من خلال ما يُبث عبر الأفلام والمسلسلات، التي تضع تاجر المخدرات في دور البطل، الذى يعيش طوال أحداث القصة حياة يتمناها أي شاب ضائع، فضلًا عما يشاهده الطالب من قيام البطل بتدخين السجائر حال عصبيته، وبذلك يكون الإعلام والأفلام والمسلسلات في مرتبة متقدمة قبل المدرسة فيما يتعلق بدوافع تلك المشكلة التربوية».

وتابع: «المجتمع كله عايز يتفور، ولا بد من السيطرة على أزمة تداول المخدرات في الأساس، حيث إن نسبة المواد المخدرة التى يتم ضبطها لا تزيد على 10% من الكميات المهربة إلى داخل البلاد، كما يجب السيطرة على الكافيهات وغيرها من الأماكن غير المرخصة، والتي تتيح أيضًا للشباب الاتجاه إلى طريق التدخين والتعاطي».