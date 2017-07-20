فيديو| «التموين»: القوى الشرائية انخفضت ولا صحة لرفع أسعار السلع

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قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين: إنه "لا زيادة في أسعار السلع التموينية، موضحًا أن الأسعار ثابتة ومحددة، ولم يتم تحريكها من قبل الحكومة.

وأضاف "رمضان" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف"، أن كيلو السكر بـ10 جنيهات والزيت بـ14 جنيها، والأرز بـ6.5 جنيه، موضحًا أن الحديث عن رفع أسعار السلع التموينية هو مجرد شائعات هدفها إثارة البلبلة".

ونوه "الدراسات التي أجريت تؤكد أن زيادة أسعار الوقود لا تؤثر بأي حال من الأحوال على ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بأكثر من 8%.

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وتابع: "الزيادات التي تمت في أسعار السلع والمنتجات لم تكن كثيرة، فالقوى الشرائية انخفضت بدرجة كبيرة، والسوق لا يستوعب المزيد، والركود طال البضائع".