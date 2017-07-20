بالصور.."أبو العزم" يصل مجلس الدولة بعد حلف اليمين القانونية أمام الرئيس

كتب – محمود الشوربجي:

تصوير - علاء القصاص:

وصل المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة الجديد، ظهر الخميس، إلى مقر المجلس بعد تأديته اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم.

واستقبل المستشار "أبو العزم" لدى وصوله لفيف من كبار مستشاري المجلس على رأسهم المستشار محمد ذكي موسى نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار فؤاد عبد الرحيم أمين عام المجلس، والمستشار محمد حسن نائب، رئيس المجلس وعدد آخر من المستشارين.

ونشرت الجريدة الرسمية، أمس لأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا لمجلس لدولة خلفًا للمستشار محمد مسعود الذي انتهت مدة ولايته القانونية، اعتبارا من 20 يوليو 2017.

وكان الرئيس السيسي أصدر في وقت سابق عدة قرارات متعلقة بتعيين رؤساء جدد لعدد من الهيئات القضائية، وهي كالتالي: تعيين المستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار مجدي أبو العلا رئيسا لمحكمة النقض، والمستشار حسين عبده خليل لهيئة قضايا الدولة.