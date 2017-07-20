قبل زفافه بأسبوع.. مقتل عريس على يد صديقه بسبب كرة القدم بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

لقي شاب مصرعه، على يد صديقه؛ بسبب خلافات بينهما أثناء لعب كرة القدم بكفر "نمر" التابع لدائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، قبل أسبوع من زفاف المجني عليه.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول "محمد. ج. م، 22 عامًا"، مقيم بكفر "نمر" التابع لدائرة مركز أبو كبير، إلى مستشفى أبو كبير العام، مصابًا بطعنة بالبطن، وتوفي فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وتبين من التحقيقات، حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه، وصديقه "السيد. م. ع، 22 عامًا"، وشقيقه "عبدالله" 20 عامًا؛ أثناء قيامهم بلعب كرة القدم بعزبة تابعة للقرية، عندما تطورت المشادة إلى مشاجرة قام على إثرها "عبدالله" بطعن المجني عليه بمطواة ولاذ بالفرار.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 38091 جُنح أبو كبير لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، فيما أفاد شهود عيان بالقرية، بأن المجني عليه كان يستعد لزفافه خلال أسبوع.