تكريم طالبة المركز الثامن بالثانوية الأزهرية في أسيوط (صور)

أسيوط - أسامة صديق:

كرم اليوم المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، "دعاء حسن علي"، الطالبة بمعهد فتيات بني عدي الثانوي الأزهري، التابعة لمركز منفلوط، والحاصلة على المركز الثامن أدبي على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2016/2017 بمجموع 406 بنسبة 95.87%، مؤكدًا أن التفوق العلمي للطلاب هو أحد أهم ركائز التقدم للدول.

وأكد محافظ أسيوط، تنظيم حفل لتكريم الطلاب المتفوقين بجميع المراحل التعليمية يوم الأحد الماضي، وعندما علم بوجود طالبة حصلت على المركز الثامن الأدبي على مستوى الجمهورية بالشهادة الثانوية الأزهرية، قرر تكريمها شخصيًا منوهًا إلى دعمه الكامل للطلاب المتفوقين بجميع المراحل التعليمية.

وقالت الطالبة دعاء، إن نجاحها يرجع إلى فضل الله عليها في المقام الأول ثم اعتمادها على المناهج الدراسية بشكل رئيسي، مشيرة إلى قيام والديها بتوفير المناخ المناسب لها لتحقق التفوق في دراستها.

وفي نهاية اللقاء، أهدى المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، شهادة تقدير للطالبة متمنيًا لها التفوق في التعليم الجامعي، كما قدم لها مبلغ 10 الآف جنيه، كدعم وتشجيع لها للاستمرار في مسيرة التفوق والتقدم.