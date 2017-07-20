برلماني يُطالب الحكومة بدفع عجلة المشروعات الصغيرة

كتب- أحمد علي:

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن تصريحات وزيرة الاستثمار سحر نصر بشأن ارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر لهذا العام لتبلغ 7.8 مليار دولارًا، تمثل مؤشرًا إيجابياً قوياً نحو تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على تحسن أوضاع الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "أبو العِلا"، في بيانٍ اليوم الخميس: "لا أحد ينكر نشاط وجدية سحر نصر في تعاملها مع كثير من الملفات"، لافتًأ إلى أن البرلمان استطاع في الوقت نفسه، وخلال دور الانعقاد الثاني أن يصدر قانون الاستثمار وهو أهم التشريعات التي كنا في حاجة ضرورية إليها من أجل طمأنة المستثمرين في الداخل والخارج.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن البورصة شهدت زيادة قيمتها 70% في مؤشرها العام، كما أن مؤشرات البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية رفعت من تصنيف الاقتصاد المصري، فضلًا عن دور أجهزة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد مما يبلور تحسن كبير في أوضاع الاقتصاد ويقدم للدولة المصرية خطوات كبيرة في مهمتها للوصول إلى أعلى معدل ممكن للنمو بنهاية العام.

وطالب الدكتور أيمن أبو العلا، بضرورة توجيه الحكومة لدفع عجلة المشروعات الصغيرة في مصر فهي تُعد عاملًا قوياً نحو الذهاب بالوضع الاقتصادي إلى ما هو أبعد، فعلى سبيل المثال حين اهتمت الصين بالمشروعات الصغيرة أصبحت عملاقًا اقتصادياً يحتذى به في العالم كله.