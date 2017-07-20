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السيسي يمنح وسام الجمهورية لرئيسي مجلس الدولة واستئناف القاهرة السابقين

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السيسي يمنح وسام الجمهورية لرئيسي مجلس الدولة واستئناف القاهرة السابقين السيسي يمنح وسام الجمهورية لرئيسي مجلس الدولة واستئناف القاهرة السابقين

مصراوي Masrawy

يمنح وسام الجمهورية لرئيسي مجلس الدولة واستئناف القاهرة السابقين

12:03 م الخميس 20 يوليو 2017

القاهرة - (مصراوي ) :

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، المستشار محمد عبد الحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة المنتهية ولايته، والمستشار سري محمد بدوي الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لرئيس مجلس الدولة السابق ورئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، لما بذلاه من جهد في تحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون، حسب بيان صادر عن الرئاسة اليوم.

وأشاد الرئيس بالتاريخ المشرف والعريق للقضاء المصري، مؤكداً الدور الهام الذي يقوم به القضاة في حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة وإعلاء المصلحة الوطنية لما فيه خير الوطن.

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مصراوي Masrawy

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