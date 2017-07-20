بروتوكول تعاون بين مدينة زويل ومعهد الإلكترونيات لنشر المعرفة

كتب- محمد قاسم:

وقع الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، بروتوكول تعاون مشترك لتبادل البحوث ونشر العلوم والمعرفة، وتحقيق التعاون والشراكة في البرامج والأنشطة المختلفة، وإقامة تبادل علمى وأكاديمى بين الجانبين.

وقالت وزارة التعليم العالي، إن البرتوكول يأتي فى ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بالاهتمام بالبحوث العلمية وتشجيعها ونشر العلوم والتكنولوجيا.

وينص البروتوكول على ضرورة تفعيل التبادل العلمي والأكاديمي، وتبادل المعلومات الفنية والمواد الأكاديمية، وغيرها من المعلومات ذات الصلة، وإتاحة فرص التدريب التقني والصيفي لطلاب مدينة زويل في المعهد، وكذلك تبادل الزيارات واللقاءات بين أعضاء التدريس والباحثين لإجراء أبحاث مشتركة، وإلقاء محاضرات علمية، وتنظيم مؤتمرات وندوات مشتركة خاصة بالتنمية والابتكار المجتمعي وتفعيل دور البحث العلمي في تطوير المجتمع المدني والصناعى، وبالتالي خلق مجال لتسويق الابتكارات العلمية وتطبيقها صناعيا، والتي من شأنها إحداث طفرة في المجالات العلمية المختلفة.

واختتم الجانبان مراسم التوقيع بالتأكيد على ضرورة تفعيل مثل هذه الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية، للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وخلق جيل من المبتكرين لديه القدرة علي معالجة المشكلات التي تواجه الدولة في المجالات المختلفة، ومواكبة التطور العلمي داخلياً وخارجياً، لكي تصبح مصر رائدة فى مجال البحث العلمي عالمياً.