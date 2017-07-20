نائبا العمرانية يتقدمان بمذكرة للحكومة بشأن انقطاع المياه بالعمرانية

كتب- أحمد علي:

تقدما نائبا دائرة العمرانية الدكتور محمد فؤاد، والمهندس إيهاب منصور، بمذكرةٍ مشتركة لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لوجود العديد من الشكاوى والاستغاثات التي لا حصر لها من قبل المواطنين قاطني محافظة الجيزة، ولاسيما منطقة حي العمرانية، نظرًا لانقطاع مياه الشرب بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النوب عن دائرة العمرانية، وفقًا للبيان الصحفي الصادر، الخميس، إن محافظة الجيزة تعاني في الآونة الأخيرة من أزمة انقطاع مياه الشرب بشكل شبه دائم بعدد كبير من الشوارع والأحياء، وذلك بسبب أن المحافظة تحتاج الي ما يعادل 200 الي 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا بشكل إضافي علي الكمية التي يستهلكها سكان المحافظة يوميا، وتلك الكمية هي بالكاد تكفي لسد الحاجات الأساسية لسكان المحافظة، بما يعني أن تلك الكمية هي بمثابة "عحز مائي" ما بين ما تستهلكه المحافظة وبين ما تحتاجه لسد حاجة المواطنين.

وأشار "فؤاد"، إلى أن أحد أسباب تلك الأزمة هو أن محطة مياه أكتوبر، والتي تغذي شبكة المحافظة بالمياه يومياً لا تعمل بكامل طاقتها الحقيقية مما يؤدي إلى عجز في تغذية المحافظة بما تحتاجه من المياه، وهو الأمر الذي يحتاج إلى إجراء توسعات لرفع كفاءة تشغيل محطة أكتوبر إلى الدرجة القصوى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن من ضمن الحلول التي يمكن أن تساعد في حل تلك الأزمة بشكلٍ جذري هو رفع الكفاءة ومستوى التشغيل بمحطة جزيرة الذهب بمحافظة الجيزة من 500 ألف متر مكعب من المياه يومياً إلى 750 ألف متر مكعب يومياً.

وأكد نائب دائرة العمرانية، أن الشبكة الخاصة بمحافظة الجيزة تحتاج إلى إجراء عددٍ من أعمال الصيانة والتوسعات والتطوير لرفع الكفاءة وزيادة القدرة الاستيعابية، وذلك بسبب عدم قدرة الشبكة على تحمل أو استيعاب زيادة الأحمال أو التغذية.

وشدد الدكتور محمد فؤاد، على ضرورة البدء فورًا في أعمال التوسعات التي قد تستغرق مدة "عام" على أقل تقدير، لأن أي تأخير في تلك العمليات قد يؤدي خلال شهور قليلة إلى أن 25% من تعداد محافظة الجيزة قد يواجهون شبح "العطش" أي ما يعادل 2 مليون شخص تقريبًا.

واختمم "فؤاد"، بيانه، قائلًا: "إن تلك المشكلة ليست مشكلة مسئولين أو تنفيذيين ولكنها مشكلة مفاجئة وطارئة يجب التعامل معها بغاية الحذر، وفي أسرع وقت ممكن لتلافي تبعاتها وتجنب "حدوث" كارثة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى".