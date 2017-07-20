أحدهم طالب الملحنين بعدم التعامل مع «الهضبة».. قصص 3 مشاهير أعلنوا ندمهم

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يبدو أنه أسبوع التصالح وإنهاء الخلافات، فقد قدم عدد من المشاهير اعتذارهم لخصومهم وقاموا بتصفية حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليشهد الجمهور على تلك اللحظات، التى جمعت بين خصوم أصدقاء بالوسط الفني، أو علاقات عاطفية انتهت بأزمات، ولكن رأى طرفاها أن تقديم الاعتذار هو الحل المناسب.

ونرصد أبرز هؤلاء المشاهير خلال التقرير التالي..

عمرو سلامة ومنى عبد الوهاب

بشكل مفاجئ أعلنت المذيعة منى عبد الوهاب انفصالها عن المخرج عمرو سلامةعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، وكتبت: "عدت إلى نفسي، وإلى حياتي، وإلى العالم الذي أحبه كثيرا، وإلى عالمي الصغير الخاص بي، أنا فخورة بأنني أصبحت عزباء من جديد، وأنا سعيدة بأنني قوية".

ولكن يبدو أنها وجدت أن طريقة إعلانها عن انفصالها عن المخرج عمرو سلامة لم تكن جيدة، وعادت لتعتذر لعمرو سلامة وأسرته عمّا كتبته، مشيرة إلى أنه كان نتيجة لحظة اندفاع عاطفي، وكتبت من جديد جديد عبر حسابها على "فيسبوك": "لما بنحب حد جدا أقل حاجة منه بنشوفها كبيرة أوي وبنزعل منها جدا، وأزمة العاطفة في حياتنا إنها بتحد من العقل وبتخلينا مندفعين، أنا أسأت التقدير لما عبّرت عن إحساس شخصي جدا على صفحتي الشخصية، ولما ماتوقعتش إن الموضوع يهم الصحافة أوي بالشكل ده، ولأني من اندفاعي مافكرتش إن العلاقات الإنسانية المهمة في حياتنا ماينفعش نختزلها في كلمتين على الفيس بوك، لما حد محترم يدخل حياتنا باحترام لازم حتى لو خرج منها يخرج باحترام".

وتابعت: "أنا مدينة باعتذار من أعماق قلبي لعمرو سلامة ولعائلته الكريمة جدااا، الحقيقة إن عمرو مش مجرد حبيب أو خطيب، عمرو أقرب إنسان ليا في الدنيا وأعز صديق بين كل أصدقائي المقربين، والحقيقة إني آسفة جدا بسذاجة تسببت في هرج ومرج لا يليق بأحدنا.. آسفة جدا عمرو سلامة".

أحمد سعد وريم البارودي

بعد فترة طويلة من الخلافات والتصريحات المتبادلة، خرج الفنان أحمد سعد، ليعتذر لطليقته الفنانة ريم البارودي، بعد انفصالهما، مؤكدًا أنه أخطأ في حقها بسبب نشر أخبار انفصالهما أكثر من مرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، رافضًا وصف "البارودي" بأي كلمة من كلمات الحب، لأنها لا تصف شعوره ناحيتها، واصفًا أياها بـ"عشرة العمر" بكل ما تعنيه هذه الكلمة.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "تلاتة في واحد"، مع الفنانة شيماء سيف، والمذاع عبر فضائية "on e": "إن نشر الأخبار الخاصة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر غلطة كبيرة، وذلك لأن الناس تتأثر بحالة الفنان سواء كانت بالإيجاب أو السلب، وأكد أن الغلطة كانت مشتركة بينهما".

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أيمن بهجت قمر وعمرو دياب

بدأت الأزمة بين عمرو دياب والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، منذ خمس سنوات، عندما طلب الأخير من الشعراء والملحنين بعدم التعامل مع "الهضبة"، وبرر ذلك بالاتفاقية بين شركة "روتانا" المنتجة لألبوماته وشركة إسرائيلية، وبصيغة التنازل التي تطلبها الشركة الخليجية، والتي تنزع جميع حقوق الشعراء والملحنين في الأعمال التي ينتجونها.

عاد أيمن بهجت قمر لإنهاء ذلك الخلاف، بعد الإعلان عن ألبوم "الهضبة" الجديد، الذي يحمل اسم "معدي الناس"، وتقدم بمبادرة صلح مع عمرو دياب، موجهًا له ولجمهوره اعتذارًا عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، وكتب: "أنا بقالي فترة بافتح صفحة جديدة مع كل الناس، عشان كده مش هتكبر النهارده إني أعتذر وأبارك لأخويا الكبير وعشرة العمر الفنان عمرو دياب على الألبوم الجديد".

وأضاف: "خمس سنين زعل كتير أوي بصراحة، وأنا غلطت لأني أقحمت عمرو في مشكلتي مع روتانا، وغلطت أكتر لأني أظهرت الخلاف ده في العلن، ولكن الواحد طول الوقت بيتعلم وماحدش كبير على الاعتذار".

وتابع: "ويا عمرو زي أنا ما غلطت في العلن أنا باعتذر لك في العلن، إنت فوق إنك فنان كبير إنت أخ حقيقي على المستوى الشخصي أنا افتقدته وعفا الله عما سلف".

واختتم رسالته ليعتذر لجمهور عمرو دياب الذين غضبوا منه، بسبب خلافه مع نجمهم المفضل: "وعايز أقدم برضه أعتذار لجمهور عمرو اللي زعل على زعله وحقكوا على راسي من فوق وصافي يا لبن".