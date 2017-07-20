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"الري": الموافقة على إنشاء عدد من المحطات المياه في القليوبية (صور)

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مصراوي Masrawy

"الري": الموافقة على إنشاء عدد من المحطات المياه في القليوبية (صور)

11:36 ص الخميس 20 يوليو 2017

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

وافق الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، على توسعة محطة مياه الزراعة مركز بنها، لرفع الطاقة من 8 آلاف متر إلى 50 ألف متر، واستغلال طرح النهر في توسعة طريق كفر الجزار ورورة دملو بمركز بنها، بطول 5 كيلو متر، وعرض 6 أمتار، وإنشاء محطة مياه كفر شكر بالمنشأة الكبرى، وتوسعة طاقة 2 محطة بالخصوص لتكون من 30 لتر في الثانية إلى 90 لتر في الثانية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، بمكتبه بالوزارة، اليوم الخميس، بحضور قيادات الوزارة ومدير مديرية الري بالقليوبية.

وقال اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، إنه ناقش خلال الاجتماع عددًا من المطالب، التي تشمل تخصيص قطع أرض بحق انتفاع، لإنشاء محطة رفع صرف صحي بعزبة أبو فرج، مركز بنها، وتخصيص قطعة أرض بناحية كفر منصور بكفر شكر، لإنشاء مدرسة ثانوي، وأيضًا الموافقة على إنشاء 2 محطة مياه بطاقة 120 لترفي الثانية بقرية البقاشين مركز كفر شكر.

وأوضح المحافظ، أن هذه المطالب سوف تحقق طفرة في قطاع الري والموارد المائية بالمحافظة.

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