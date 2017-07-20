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بالصور.. تكريم 95 من الضباط والأفراد المتميزين في أسوان

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تكريم 95 من الضباط والأفراد المتميزين في أسوان

11:33 ص الخميس 20 يوليو 2017

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"الري": الموافقة على إنشاء عدد من المحطات المياه في القليوبية (صور)

أسوان- إيهاب عمران:

نظمت مديرية أمن أسوان، احتفالية بإدارة قوات الأمن بالشلال، لتكريم 95 من الضباط والأفراد والمجندين والخفراء والموظفين المدنيين، لجهودهم الرائدة خلال الفترة الماضية في تقديم خدمات متميزة للمواطنين والتعامل الإيجابي في أداء رسالتهم العملية على أكمل وجه.

وشهد فعاليات الاحتفالية اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، واللواء مجدي موسى مدير الأمن، بجانب لفيف من القيادات البرلمانية والأمنية والجامعية والدينية والتنفيذية.

بدأت الفعاليات بافتتاح محافظ أسوان ومدير الأمن لقاعة الاجتماعات الجديدة بمنبى إدارة قوات الأمن، والتي تم إنشاءها بتكلفة 2 مليون جنيه لتسع 90 فردًا وتضم أحدث الصوتيات والسمعيات التكنولوجية العالية الجودة.

وفي كلمته أعرب اللواء مجدي حجازي، عن سعادته البالغة للمشاركة في هذا الاحتفال الذي يأتي تقديراً وعرفاناً للدور الحيوي والهام الذي تقوم به الأجهزة الشرطية والأمنية بكافة عناصرها تحت إشراف مدير الأمن، وأيضًا الموظفين المدنيين في مواقع عملهم لما يقدموه من خدمات جليلة لأهالي المحافظة في الأقسام المختلفة التابعة للمديرية.

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