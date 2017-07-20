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دقيقة واحدة من الجري يوميا تقلل فرص إصابة المرأة بهشاشة العظام

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مصراوي Masrawy

دقيقة واحدة من الجري يوميا تقلل فرص إصابة المرأة بهشاشة العظام

11:52 ص الخميس 20 يوليو 2017

دقيقة واحدة من الجري يوميا تقلل فرص إصابة المرأة بهشاشة العظام

دقيقة واحدة من الجري يوميا تقلل فرص إصابة المرأة ب

لندن- (أ ش أ):

إذا أردتِ الحفاظ على صحة وقوة عظامك، تنصحك أحدث الأبحاث الطبية على أهمية مزاولة الجري، حتى وإن كانت لمدة دقيقة أو دقيقتين، فهي كفيلة بتقليل فرص معاناتك من هشاشة العظام والكسور في مرحلة الشيخوخة.

وتوصل العلماء البريطانيون في جامعة (إكستر)، بالتعاون مع جامعة (ليستر) في بريطانيا، إلى أن السيدات اللاتي يزاولن نشاطا رياضا عالي الكثافة كحمل الأوزان، حتى وإن كان لمدة قصيرة، يتمتعن بعظام سليمة وقوية في مرحلة الشيخوخة.

وكشفت الدراسة عن أن النساء اللاتي يمارسن الرياضة لمدة تتراوح ما بين 60 – 120 ثانية في المتوسط من النشاط المكثف، قد حظين بتحسن في صحة وسلامة عظامهن بنسبة بلغت 4%، مقارنة بالسيدات اللاتي مارسن الرياضة لمدة تقل عن دقيقة واحدة.

وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة فيكتوريا ستايلزي في جامعة (إكستر) في بريطانيا، إن هناك صلة واضحة بين ممارسة نشاط رياضي عالي الكثافة مثل حمل الأوزان وتحسين صحة وقوة عظام النساء.وأضافت يبدو أنه من المرجح أن تكون 1- 2 دقيقة من الجري السريع يوميا كافية للحفاظ على سلامة وقوة العظام.

وكان العلماء قد عكفوا على تحليل بيانات أكثر من 2.500 امرأة، من خلال مقارنة مستويات النشاط (التي يتم قياسها وبواسطة أجهزة مراقبة يتم ارتداؤها في المعصم)، لتحديد صحة العظام (والتي تم قياسها بواسطة أشعة الرنين المغناطيسي ومجسات لأشعة لموجات فوق الصوتية تم تثبيتها فى الكعب".

وكشفت التحليلات والمتابعة حدوث تحسن ملموس فى صحة وقوة العظام، سجلت 4% بين النساء اللاتي مارسن نشاطا رياضيا مكثفا لمدة تراوحت ما بين 1 دقيقة.. كما وجدوا، أن صحة العظام قد تحسنت بنسبة 6% بين النساء اللاتي استمرين في ممارسة الرياضة عالية الكثافة لأكثر من دقيقتين فى اليوم.

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