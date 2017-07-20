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الإسكان: إنشاء 504 وحدات إسكان اجتماعي بـ15 مايو

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مصراوي Masrawy

الإسكان: إنشاء 504 وحدات إسكان اجتماعي بـ15 مايو

11:36 ص الخميس 20 يوليو 2017

الإسكان: إنشاء 504 وحدات إسكان اجتماعي بـ15 مايو

إنشاء 504 وحدات إسكان

كتبت - ندى الخولي:

أعلنت المهندسة تمام جرجس، رئيسة جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إنشاء 504 وحدات إسكان اجتماعي (21 عمارة)، بالموقع رقم 100، بمنطقة الـ50 فدانا، بامتداد الـ120 فداناً، وتم الطرح في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، في بيان اليوم الخميس، إنه سيتم إنشاء سوق تجارية، وملعب ثلاثي، لمناطق الخدمات بمشروع الإسكان الاجتماعي (266 عمارة) شمال مشروع حدائق أكتوبر بالمنطقة المحصورة بين حدائق أكتوبر والسكة الحديد، كما تم طرح أعمال ترميم طبقة أساس ومرمات أسفلتية وتنفيذ الرى وبردورات وأرصفة الجزيرة الوسطي فقط للمجاورات من 1 : 12 بمنطقة غرب سوميد، وتم الطرح في مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأضاف المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم إنشاء مدرسة تعليم أساسي بمنطقة مركز المدينة، وتم الطرح في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأشار المهندس أشرف عبدالرحمن عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إلى أنه سيتم إنشاء سوق تجارية نموذج (3 محال) بالحي الثالث بمشروع ابني بيتك بالموقع رقم (2)، وتم الطرح في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

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