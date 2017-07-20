مدبولي: إجراء القرعة العلنية لأراضي الإسكان المتميز بـ3 مدن الثلاثاء المقبل

كتبت - ندى الخولي:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع أراضي الإسكان المتميز (المرحلة التكميلية الثانية)، يوم الثلاثاء المقبل، والتي سبق التقدم لحجزها خلال الفترة من 26 مارس حتى 6 أبريل الماضي، بمدن: بدر، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه سيتم إجراء القرعة لمسلسل 1، شمال الحي المتميز شرق، بمدينة بدر، ولمسلسل 1، بالمجاورة 2 بالحي رقم 27، والمجاورة 3 بالأحياء (18، 20، 31)، والمجاورة 4 بالحيين (17، 27)، والمجاورة 5 بالحي رقم 19، بمدينة العاشر من رمضان، ولمسلسل 1، شمال طريق وصلة دهشور الجنوبية بجوار السكة الحديد، بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في استاد المقاولون العرب.

وأضاف "السباعي" في بيان اليوم الخميس، أنه على الراغبين في الحضور التواجد من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، وذلك لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب في تمام الساعة 12 ظهراً للبدء في إجراءات القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز، موضحاً أنه بالنسبة لمن لم يوفقوا في القرعة العلنية يتم رد مقدم الحجز السابق سداده اعتباراً من يوم الأربعاء 2 أغسطس لدى فرع البنك السابق سداد جدية الحجز به، أو فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافاً إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة.

وأشار إلى أنه سيتم إعلان نتيجة القرعة بموقعي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان www.newcities.gov.eg، www.hdb-egy.com، وجهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة.