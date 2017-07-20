أخبار عاجلة

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مدبولي: إجراء القرعة العلنية لأراضي الإسكان المتميز بـ3 مدن الثلاثاء المقبل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مدبولي: إجراء القرعة العلنية لأراضي الإسكان المتميز بـ3 مدن الثلاثاء المقبل

11:29 ص الخميس 20 يوليو 2017

مدبولي: إجراء القرعة العلنية لأراضي الإسكان المتميز بـ3 مدن الثلاثاء المقبل

كتبت - ندى الخولي:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع أراضي الإسكان المتميز (المرحلة التكميلية الثانية)، يوم الثلاثاء المقبل، والتي سبق التقدم لحجزها خلال الفترة من 26 مارس حتى 6 أبريل الماضي، بمدن: بدر، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه سيتم إجراء القرعة لمسلسل 1، شمال الحي المتميز شرق، بمدينة بدر، ولمسلسل 1، بالمجاورة 2 بالحي رقم 27، والمجاورة 3 بالأحياء (18، 20، 31)، والمجاورة 4 بالحيين (17، 27)، والمجاورة 5 بالحي رقم 19، بمدينة العاشر من رمضان، ولمسلسل 1، شمال طريق وصلة دهشور الجنوبية بجوار السكة الحديد، بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في استاد المقاولون العرب.

وأضاف "السباعي" في بيان اليوم الخميس، أنه على الراغبين في الحضور التواجد من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، وذلك لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب في تمام الساعة 12 ظهراً للبدء في إجراءات القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز، موضحاً أنه بالنسبة لمن لم يوفقوا في القرعة العلنية يتم رد مقدم الحجز السابق سداده اعتباراً من يوم الأربعاء 2 أغسطس لدى فرع البنك السابق سداد جدية الحجز به، أو فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافاً إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة.

وأشار إلى أنه سيتم إعلان نتيجة القرعة بموقعي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان www.newcities.gov.eg، www.hdb-egy.com، وجهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • طرح 40 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن " الأسبوع المقبل (صور)

    أخبار

  • "إسماعيل" يجتمع بـ 5 وزراء لمناقشة مشروعات حلايب وشلاتين

    أخبار

  • بالصور.. نائب وزير الإسكان: نقل 52 أسرة جديدة من مثلث ماسبيرو إلى

    أخبار

  • بالتفاصيل.. فتح باب التحويل لحاجزي الإعلان الثامن بالإسكان الاجتماعي

    أخبار

إعلان

2a1b328115.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني