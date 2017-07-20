استقرار في أسعار الدولار بالبنوك اليوم

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استقر سعر الدولار فى البنك المركزي المصري فى مستهل تعاملاته اليوم الخميس، مسجلاً 17.882 جنيه للشراء، و17.982 للبيع فى مقابل 17.88 للشراء و 17.98 للبيع فى تعاملات الأمس الأربعاء.

أما عن البنوك فقد استقر سعر صرف الدولار ببنك القاهرة عند 17.86 جنيه للشراء، و 17.95 جنيه للبيع، وبنك مصر نحو 17.85 جنيه للشراء، و 17.94 جنيه للبيع، والبنك الأهلي المصري سجل نحو 17.82 للشراء، و 17.92 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار ببنك البركة نحو 17.92 للشراء و18.02 للبيع و إتش إس بي سي نحو 17.92 للشراء، و18.02 للبيع.

أسعار باقي العملات الأجنبية اليوم:

تحركت العملات الأجنبية اليوم نحو الإنخفاض وسجل متوسط سعر اليورو -وفقًا للبنك المركزي- نحو 20.61 جنيه للشراء، و20.73 جنيه للبيع، والجنيه الإسترلينى نحو 23.29 جنيه للشراء، ونحو 23.43 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 18.74 جنيه للشراء، ونحو 18.85 جنيه للبيع، والـ100 ين يابانى نحو 15.97 جنيه للشراء ونحو 16.07 جنيه للبيع، واليوان الصينى نحو 2.64 جنيه للشراء، و2.66 جنيه للبيع.

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وعن أسعار العملات العربية بالبنوك المصرية اليوم:

سجلت العملات العربية اليوم استقرار ملحوظ أيضا فى أسعارها ليسجل متوسط سعر الريال السعودى وفقًا للبنك المركزي نحو 4.76 جنيه للشراء، ونحو 4.78 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل نحو 58.88 جنيه للشراء، ونحو 59.62 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل نحو 4.86 جنيه للشراء، ونحو 94.66 جنيه للبيع.