الثلاثاء.. بدء قرعة الأراضي المتميزة في «بدر» و«العاشر» و«أكتوبر»

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يوليو، إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع أراضي الإسكان المتميز (المرحلة التكميلية الثانية)، والسابق التقدم لحجزها، بمدن: بدر، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر.

وشرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم إجراء القرعة لمسلسل 1، شمال الحي المتميز شرق، بمدينة بدر، ولمسلسل 1، بالمجاورة 2 بالحي رقم 27، والمجاورة 3 بالأحياء (18، 20، 31)، والمجاورة 4 بالحيين (17، 27)، والمجاورة 5 بالحي رقم 19، بمدينة العاشر من رمضان، ولمسلسل 1، شمال طريق وصلة دهشور الجنوبية بجوار السكة الحديد، بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في استاد المقاولون العرب.

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وأشار إلى أنه سيتم إعلان نتيجة القرعة بموقعي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان www.newcities.gov.eg، www.hdb-egy.com، وجهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة.