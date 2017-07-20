أخبار عاجلة

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

موراتا يتحدث عن سبب رحيله من ريال مدريد

Google+ Print
موراتا يتحدث عن سبب رحيله من ريال مدريد موراتا يتحدث عن سبب رحيله من ريال مدريد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف ألفارو موراتا، المنتقل حديثًا من ريال مدريد إلى تشيلسي، عن سبب انضمامه للبلوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال اللاعب في مقابلة أجرتها معه صحيفة «آس» الإسبانية، إنّه انضم إلى تشيلسي بحثًا عن دور أكبر، بعدما تراجعت إسهاماته مع ريال مدريد، في ظل وجود الثلاثي بنزيما ورونالدو وبيل.

وأوضح: «لقد كان اللعب مع ريال مدريد مصدر سعادة كبيرة، ودائما سأدعمه باستثناء إذا واجه تشيلسي.. هل أنتقل من أجل دور أكبر؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، لم أكن لأفعل».

شاهد أيضا

ورغم اعترافه بأن مغادرته ريال مدريد أمر «مؤسف» بالنسبة له، أضاف: «سأرحل إلى الفريق والمدرب اللذان راهنا علي بصورة أكبر، وهذا أمر جيد للغاية بالنسبة لي».

وتابع: «لست محبطًا من الحقبة الثانية في ريال مدريد.. فزت بـ4 ألقاب بينها دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية، لذا أرحل سعيدًا لأن المرة الأخيرة التي ارتديت فيها قميص الملكي، كانت في سيبليس (الساحة التي اعتاد الفريق الاحتفال فيها بالألقاب)».

وبشأن احتمالية مواجهة ريال في دوري أبطال أوروبا، قال موراتا: «أتمنى ذلك، فهذا يعني أن الفريقين سيتقدمان في البطولة، ولكني لا أريد التفكير في هذا الأمر».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)