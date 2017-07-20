موراتا يتحدث عن سبب رحيله من ريال مدريد

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كشف ألفارو موراتا، المنتقل حديثًا من ريال مدريد إلى تشيلسي، عن سبب انضمامه للبلوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال اللاعب في مقابلة أجرتها معه صحيفة «آس» الإسبانية، إنّه انضم إلى تشيلسي بحثًا عن دور أكبر، بعدما تراجعت إسهاماته مع ريال مدريد، في ظل وجود الثلاثي بنزيما ورونالدو وبيل.

وأوضح: «لقد كان اللعب مع ريال مدريد مصدر سعادة كبيرة، ودائما سأدعمه باستثناء إذا واجه تشيلسي.. هل أنتقل من أجل دور أكبر؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، لم أكن لأفعل».

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ورغم اعترافه بأن مغادرته ريال مدريد أمر «مؤسف» بالنسبة له، أضاف: «سأرحل إلى الفريق والمدرب اللذان راهنا علي بصورة أكبر، وهذا أمر جيد للغاية بالنسبة لي».

وتابع: «لست محبطًا من الحقبة الثانية في ريال مدريد.. فزت بـ4 ألقاب بينها دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية، لذا أرحل سعيدًا لأن المرة الأخيرة التي ارتديت فيها قميص الملكي، كانت في سيبليس (الساحة التي اعتاد الفريق الاحتفال فيها بالألقاب)».

وبشأن احتمالية مواجهة ريال في دوري أبطال أوروبا، قال موراتا: «أتمنى ذلك، فهذا يعني أن الفريقين سيتقدمان في البطولة، ولكني لا أريد التفكير في هذا الأمر».