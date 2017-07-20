طرائف المباريات النهائية.. فرق تُوجت بكؤوس خاطئة

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تحظى المباريات النهائية في أي بطولة بمكانة خاصة للغاية لدى المشجعين، حيث تحسم خلالها هوية بطل المسابقة الذي يُتوّج بالكأس تكريمًا للمجهود الكبير الذي بذله طوال الموسم.

ولم تخلى كرة القدم من عنصر الأخطاء الدرامية في المباريات النهائية، ففي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1992، تُوّج فريق ليفربول باللقب على حساب سندرلاند، ومع ذلك وقع الاتحاد الإنجليزي في خطأ فادح من خلال منح ميداليات الوصيف لليفربول وميداليات الفريق البطل للاعبي سندرلاند.

وعن تلك الواقعة قال براين أتكينسون، لاعب وسط سندرلاند: «في تلك المباراة كانت هناك ميداليات حمراء وزرقاء بعد نهاية المباراة، وكان من المفترض أنّ تُمنح الميداليات الزرقاء للفريق البطل والأخرى الحمراء للفريق الوصيف، ومع ذلك حصلنا نحن على الميداليات الزرقاء ليأتي بعدها لاعبي ليفربول ليطالبوا تبديل الميداليات معنا، وعلى الرغم من عدم تذكرى اللاعب الذي بدلت معه الميدالية، إلا أن الأمر الجيد في الموضوع أننا حصلنا على ميداليات الفريق البطل لبعض الوقت".

ولم يكن ذلك الخطأ الوحيد الذي شهدته المباريات النهائية في كرة القدم، فالاتحاد الأيرلندي لكرة القدم يعرف اختصارًا باللغة الإنجليزية "FAI" كما أن كلمة إخفاق باللغة الإنجليزية تعني "failure" أي أنها تبدأ بنفس حروف الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم باللغة الإنجليزية، ولذلك كانت الاتحاد دائمًا موضع سخرية من الجماهير بسبب هذا الأمر.

وتأتي تلك السخرية بسبب العديد من الإخفافات التي وقع فيها الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم طوال تاريخه، ولعل أبرزها في المباراة النهائية لبطولة الكأس في عام 2013، حينما تُوّج فريق لسيجو روفرز باللقب.

ويكتب اسم النادي الأيرلندي باللغة الإنجليزية "Sligo Rovers" بينما حصل لاعبو الفريق على ميداليات مكتوب عليها اسم النادي بالخطًا حيث كتب اسم النادي حينها هكذا "Silgo Rovers".

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وفي الدوري الأيرلندي أيضًا وتحديدًا في موسم 1994- 1995، تصدر ديري سيتي المسابقة حتى الجولة قبل الأخيرة، وكان بحاجة للفوز في الجولة الأخيرة على أثولن تاون الذي سيخوض مباراة فاصلة للتحديد بقاءه في الدوري أم لا، وذلك للتتويج باللقب حيث تفوق قبل تلك المباراة على كل من دوندلاك وشيلبورن بنقطة واحدة فقط.

وتواجد حينها كأس الدوري في مدينة أثولن نظرًا للاحتمالية الكبيرة لتتويج ديري سيتي باللقب، إلا أن الفريق أهدر ركلة جزاء في تلك المباراة وانتهت بالتعادل في الوقت الذي تغلب فيه دوندلاك على جالواي في المباراة الأخرى ليتوج باللقب.

ونظرًا لعدم وجود كأس الدوري في ملعب أوريال بارك ملعب دوندلاك، قرر مسؤولو الفريق إحضار الكأس التذكاري الذي حصل عليه الفريق عقب تتويجه بلقب الدوري في عام 1991، ورفعه اللاعبين في الملعب على الرغم من تغير شكل الكأس في ذلك العام.

طرائف

بعيدًا عن أخطاء المباريات النهائية، شهدت مباراة ويمبلدون وبورتسموث في شهر أكتوبر من عام 1984 خطأ طريف ربما لم تشهده ملاعب كرة القدم من قبل، وذلك بأن يسجل فريق هدف في مرماه دون أن يلمس الفريق الخصم الكرة بعد بداية اللعب.

ولا يحتاج ذلك الخطأ الساذج للشرح بل سيكون من الكافي مشاهدة مقطع الفيديو التالي: