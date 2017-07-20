"القوى العاملة" تطالب المصريين "مخالفي العمل والإقامة" سرعة مغادرة السعودية

كتبت - نورا ممدوح :

أهاب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، المصريين من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل بالمملكة العربية السعودية، بسرعة المغادرة قبل الإثنين المقبل، الموافق موعد انتهاء مدة تمديد حملة "وطن بلا مخالف".

وكانت السلطات السعودية، أعلنت تمديد الحملة لمدة 30 يومًا تنتهي 24 يوليو الجاري، بعد انتهاء مدة الـ 90 يومًا، التي منحتها المملكة، لمخالفي نظامي الحج والعمرة من مختلف الجنسيات لمغادرة السعودية إلى بلدانهم من تلقاء أنفسهم، حتى لا يتعرضون للآثار المترتبة على "بصمة مرحل" بعقوبات وغرامات تصل إلى 20 ألف ريال سعودي والتوقيف حتى تسديدها.

وأصدر وزير القوى العاملة، توجيهات لمكتبي التمثيل العمالي التابعين للوزارة، بالسفارة والقنصلية المصرية بالرياض وجدة، بمتابعة أحوال المصريين المخالفين، وسرعة المغادرة خلال المدة الباقية، فضلًا عن مساعدتهم في مواجهة أية مشاكل قد تعترضهم، ومساعدتهم بالتعاون مع القنصلية خاصة من انتهت صلاحية جوازات سفرهم لاستخراج وثائق السفر حتى يمكنهم الحصول على تأشيرة الخروج النهائي من الجوازات السعودية.

يُذكر أن الذين استفادوا من الحملة خلال مدة الـ 90 يومًا، التي منحتها المملكة، لمخالفي نظامي الحج والعمرة حوالي 354 ألف مخالف من مختلف الجنسيات في المملكة.