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التنسيق: 95 ألف طالب سجلوا رغباتهم عبر موقعنا الإلكتروني حتى الآن

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مصراوي Masrawy

التنسيق: 95 ألف طالب سجلوا رغباتهم عبر موقعنا الإلكتروني حتى الآن

11:21 ص الخميس 20 يوليو 2017

التنسيق: 95 ألف طالب سجلوا رغباتهم عبر موقعنا الإلكتروني حتى الآن

كتبت- داليا شبل:

استقبلت معامل تنسيق الجامعات، الخميس، لليوم الرابع على التوالي، طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغبات التحاقهم بالجامعات والمعاهد، بحدٍ أدنى للشعبة العلمية 390 درجة، للشعبة الهندسية بحدٍ أدنى 374 درجة، وللشعبة الأدبية بـ 326 درجة.

وقال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم، والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن إجمالي الذين سجلوا رغباتهم من طلاب الثانوية العامة منذ صباح الإثنين، أول أيام المرحلة الأولى للتنسيق، وحتى صباح اليوم الخميس بلغ ٩٥ ألف طالب وطالبة، وذلك عبر مكاتب التنسيق بالجامعات والموقع الإلكتروني للتنسيق.

وبدأت المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، الإثنين الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى مساء غدًا الجمعة.

وأعلن مكتب التنسيق، أن المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات من المقرر أن تبدأ فور إعلان نتيجة المرحلة الأولى بـ ٧٢ ساعة.

وكانت وزارة التعليم العالي، في وقتٍ سابق، أرجعت أسباب انخفاض الحد الأدنى إلى تراجع أعداد الطلاب الحاصلين على مجموع ما بين 95% وحتى أقل من 100% بحوالي 5% عن العام الماضي، وبالتباعية انخفض الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى في الكليات.

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