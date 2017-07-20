عمّان: لا تغيير بالقدس دون موافقة الأردن وعلى إسرائيل الحفاظ على الوضع القائم

عمان – (أ ش أ):

أكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، أن أي تغيير في القدس يجب أن توافق عليه وزارة الأوقاف الأردنية، وأن على إسرائيل الحفاظ على الوضع القائم في المدينة المقدسة، وعدم مخالفة التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال.

وقال المومني – في تصريحات صحفية اليوم الخميس – إن أي شيئ يقوم به الاحتلال في القدس، يجب أن توافق عليه وزارة الأوقاف الأردنية، لأن المقدسات في القدس الشريف تقع تحت الوصاية الهاشمية.. مشيرا إلى أن الأوقاف الأردنية كانت هي فقط صاحبة الحق قبل عام 2000 في إصدار موافقات وتصاريح دخول السياح الإسرائيليين إلى المسجد الأقصى المبارك.

وكان الاحتلال قد وضع بوابات تفتيش إلكترونية على بوابات المسجد الأقصى في أعقاب رفع الحظر على الدخول للأقصى الذي تم فرضه بعد حادث إطلاق النار داخل الحرم القدسي، وهي خطوة لاقت رفضا كبيرا من جموع الفلسطينيين في المدينة المقدسة.

وأكد المومني، أن إسرائيل هي قوة قائمة بالاحتلال، ولا يجب أن يكون هناك أي تصرف وكأنها صاحبة حق في هذه الأراضي، والقانون الدولي يؤكد أن القوة المحتلة لا يمكن أن تغير الأوضاع القائمة على الأرض.. داعيا إلى تذكير الإسرائيليين دائما بأن القدس هي أرض محتلة.