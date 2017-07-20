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اليوم.. انتهاء قبول طلبات راغبي التدريب على "الخدمات البترولية"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. انتهاء قبول طلبات راغبي التدريب على "الخدمات البترولية"

11:10 ص الخميس 20 يوليو 2017

كتبت - نورا ممدوح :

تنتهي وزارة القوي العاملة اليوم الخميس، من قبول طلبات الدفعة السادسة من الراغبين في التدريب من الشباب مجاناً، على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية، بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار وصيانة الأجهزة والمعدات، وذلك في إطار التعاون مع الوزارة وشركة ويزر فورد، ومؤسسة الخير.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إنه سوف يمنح المتدرب مكافأة 1000 جنيه شهرياً طول فترة البرنامج التدريبي المنفذ لمدة 3 شهور، مشيراً إلى أنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من خريجي المعاهد الفنية فوق المتوسط، ومدارس التعليم الفني الصناعي نظام الخمس سنوات، وخريجي الجامعة العمالية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، مع الإلمام باللغة الانجليزية، والسن لا يزيد على 25 سنة.

وأوضح سعفان، أن البرنامج التدريبي يتطلب التفرغ التام طول فترة التدريب، الذي يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءً، بمراكز التدريب ومواقع عمل شركة ويزرفورد، مؤكدا أن سيتم التأمين على جميع المتدربين من إخطار الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أو الإصابة، وسوف يمنح المتدرب بعد اجتياز الدورة شهادة معتمدة من الوزارة والشركاء، فضلا عن شهادة قياس مستوي المهارة وترخيص مزاولة الحرفة معتمدة من وزارة القوى العاملة.

وقال إن الطلبات تقدم باليد، بديوان عام الوزارة بـ 3 شارع يوسف عباس، الإدارة المركزية للتدريب المهني بالدور السادس، مرفقا بها السيرة الذاتية بما لا تزيد عن صفحة واحدة، وصورة من شهادة التخرج، ولن تقبل أيه طلبات غير مستوفاة للشروط وذلك لجميع المحافظات.

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