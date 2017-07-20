ضبط صاحب مخبز باع 13 طن دقيق في السوق السوداء بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، القبض على صاحب مخبز بمنطقة المنشية الجديدة، لاستيلائه على 13 طن دقيق بلدي مدعم، وبيعها في السوق السوداء عن طريق التلاعب في ماكينة الصرف الآلي الخاصة بالمخبز.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة شرطة التموين، بتلاعب "خ.ف.أ" 40 عامًا، صاحب مخبز بلدي بمنطقة المنشية الجديدة في كميات الدقيق البلدي المدعم المصروفة للمخبز من شركة المطاحن وبيعها بالسوق السوداء بدلًا من الإنتاج الفعلي للخبز للجمهور، محققًا من وراء ذلك أرباحًا طائلة غير مشروعة.

استهدفت قوات الأمن المخبز بالإشتراك مع مفتشي مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، وتبين تصرف صاحبه في كمية من الدقيق قدرها 277 جوال، بإجمالي وزن 13 طن و850 كيلو جرام.

وبتفتيش المخبز عُثر على 26 بطاقة تموين خاصة بالمواطنين، جمعت لاستعمالها في صرف الخبز دون وجه حق.

حُرر محضر جنح قسم شرطة محرم بك بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.