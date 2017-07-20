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شاهد الإثبات في جريمة قتل: ببغاء

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مصراوي Masrawy

شاهد الإثبات في جريمة قتل: ببغاء

11:14 ص الخميس 20 يوليو 2017

شاهد الإثبات في جريمة قتل: ببغاء

ردد الببغاء العبارات الأخيرة لحديث الزوجين

لندن – (بي بي سي):
أدينت امرأة بإطلاق خمس رصاصات على زوجها وقتله في ولاية ميتشيغان الأمريكية أمام ببغاء عام 2015.
وقد وجهت المرأة فوهة السلاح إلى نفسها فيما بعد في محاولة انتحار فاشلة.

وردد الببغاء فيما بعد عبارة "لا تطلقي النار" بصوت الضحية، وفقا لطليقته.
ولم يستخدم الببغاء الإفريقي في إجراءات المحكمة.

وقد أدانت هيئة المحلفين المتهمة غلينا دوران بعد يوم من التداول في القضاية.
وقد أصيبت المتهمة برأسها حين أطلقت النار على نفسها في منزلها الكائن في ساند ليك.

وقالت أم الضحية "كان مؤلما رؤية السيدة دورام بملامح وجه جامدة اثناء عرض الأدلة في المحكمة "، حسب وسائل إعلام محلية.
وعبرت طليقة الضحية، التي حصلت على الببغاء بعد جريمة القتل، عن اعتقادها أنه كان يردد المحادثة التي دارت في ليلة الجريمة وانتهت بعبارة "لا تطلقي النار".

وقال والدا الضحية إنهما يعتقدان بإمكانية أن يكون الببغاء سمع المحادثة بين الزوجيين وكان يردد كلماتهما الأخيرة.
وقالت الأم "هذا الببغاء يكرر كل ما يسمعه، وهو شديد البذاءة".

وكان النائب العام في ميتشيغان قد فكر في استخدام الببغاء كشاهد إثبات لكنه غير رايه بسبب عدم إمكانية استدعاء الببغاء إلى منصة الشهود للإدلاء بشهادته.

هذا المحتوى من

BBC

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مصراوي Masrawy

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