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مصدر أمني عراقي يعلن تحرير قرية شمال الشرقاط

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مصراوي Masrawy

مصدر أمني عراقي يعلن تحرير قرية شمال الشرقاط

11:10 ص الخميس 20 يوليو 2017

مصدر أمني عراقي يعلن تحرير قرية شمال الشرقاط

تكريت(العراق)- (د ب أ):

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الخميس أن القوات الأمنية المشتركة أنجزت تحرير قرية "الامام غربي " شمالي قضاء الشرقاط (280 كم شمال بغداد).

وقال المقدم كريم العبود آمر قوة سوات صلاح الدين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن " جميع القوات وصلت الى أهدافها وسيطرت على الطريق الرئيس الذي يربط قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين بناحية القيارة بمحافظة نينوى والذي يمر وسط القرية".

وأضاف أن" القوات الأمنية تطارد ما تبقى من عناصر داعش المنهزمين في شريط أرضي ومجموعة جزر على شاطئ نهر دجلة الغربي".

وأوضح أنه" تم العثور على ثماني جثث لعناصر داعش وكذلك جثتي صحفيين عراقيين قتلا قبل نحو اسبوع في القرية فضلا عن إصابة أربعة من القوات الأمنية بجروح".

كان تنظيم داعش قد أعلن قبل أسبوعين سيطرته على القرية المهمة التي تؤثر على امدادات القوات في أطراف محافظة نينوى الجنوبية وصلاح الدين الشمالية.

وشنت القوات العراقية محاولات هجومية عدة لاستعادة القرية لكنها أخفقت بسبب تحصن عناصر داعش في القرية التي تضم أكثر من 1000 منزل.

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مصراوي Masrawy

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