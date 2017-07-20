"رحلة أمير في أوائل القرن العشرين".. ندوة بقصر ثقافة الأقصر (صور)

الأقصر - محمد محروس :

نظم المجلس الأعلى للثقافة ضمن فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017، مساء أمس الأربعاء، ندوة حول كتاب "رحلة أمير في أوائل القرن العشرين" على مسرح قصر ثقافة الأقصر، بحضور الدكتور حاتم ربيع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والباحث سعد فاروق رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، والدكتور عايد عتيق أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، وطالب الرميضي أمين عام رابطة الأدباء الكويتيين.

يدور الكتاب حول تاجر ثري من دولة الكويت، يعمل في تجارة اللؤلؤ بالهند، زار القاهرة والأقصر مقدمًا وصفًا دقيقًا لأحداث وعادات وتفاصيل للسكان في تلك الحقبة الزمنية.

وقال الدكتور أحمد الشوكي رئيس دار الكتب والوثائق القومية، إن اختيار هذا الكتاب جاء نظرًا للتماس الحقيقي بين التاجر الكويتي والشعب المصري، فهو كتاب يصنف بأدب الرحلات، فالتاجر يصف لنا تفاصيل القطار الذي ركبه والآثار والتي شاهدها.

وتناول الدكتور رضوان عبدالراضي، أستاذ الآثار المصرية بجامعة أسوان الأقصر، في كتابات الرحالة العرب والأجانب كما تناول التراث الشفهي غير المادي والمصنف لدى اليونسكو عن شعب الأقصر.

وقدم الدكتور محمد عبدالعزيز مدير عام آثار مصر العليا خطة التطوير التي مرت بها الأقصر منذ 2005 وحتى الآن مبشرًا بعودة العمل في مشروع طريق الكبار مرة أخرى.

ومن المقرر أن يقام اليوم الخميس، في تمام السابعة مساء ندوة بعنوان التأثيرات المتبادلة بين الثقافتين الكويتية والمصرية على مسرح ثقافة الأقصر.