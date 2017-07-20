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القبض على 3 هاربين بينهم أستاذ جامعي في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

القبض على 3 هاربين بينهم أستاذ جامعي في الإسكندرية

10:59 ص الخميس 20 يوليو 2017

القبض على 3 هاربين بينهم أستاذ جامعي في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، حملة مكبرة لضبط المحكوم عليهم الهاربين، أسفرت عن ضبط أستاذ متفرغ بجامعة الإسكندرية وصاحب محل ملابس ومدير شركة خاصة بمناطق المنتزه والدخيلة وسيدي جابر.

وأفاد بيان لأمن الإسكندرية، اليوم الخميس، أن الحملة أسفرت عن ضبط "م.ع.م" 49 عامًا مدير شركة خاصة، مقيم بسيدي جابر محكوم عليه في 25 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا "شيكات" بالسجن لمدة 43 سنة.

وضبطت قوات الأمن "م.ش.م" 72 عامًا، أستاذ متفرغ بجامعة الإسكندرية، خلال تواجده بشارع مصطفى كامل، المحكوم عليه في القضيتين جنايات قسم شرطة المنشية "فض أختام" غيابيًا بالسجن لمدة 5 سنوات، وجنايات قسم شرطة المنشية "تزوير" غيابيًا بالسجن لمدة 5 سنوات.

وأضاف البيان أن الحملة نجحت فى ضبط "ج.خ.م" 31 عامًا، صاحب محل ملابس، مقيم بمساكن القباري، المحكوم عليه في 50 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا "تبديد" بالسجن لمدة 20 سنة.

حُررت المحاضر اللازمة وجارٍ التنفيذ عليهم.

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