مصرع 6 من عائلة واحدة في انقلاب سيارة بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

لقي 6 أشخاص، من عائلة واحدة مصرعهم وأصيب شخص، في حادث انقلاب سيارة ملاكي اليوم الخميس، بطريق الضبعة، عند الكيلو 165 اتجاه القاهرة، دائرة وادي النطرون بالبحيرة.

يأتي ذلك أثناء سير السيارة رقم ق ع ع 796 " ملاكى " قيادة خالد سيد محمد عدوى، 53 عاما ومقيم مدينة 15 مايو القاهرة، بالطريق المشار إليه، وبمكان الحادث، وانفجر الإطار الأمامي الأيمن للسيارة، ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده، وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وكلًا من: "عبير سعيد عبدالرحمن، 48 عامًا"، ربة منزل، زوجة قائد السيارة، و"ندى خالد سيد عــدوي، 7 أعوام"، و"يوسف خالد سيد عدوي، 10 أعوام"، نجلي قائد السيارة، و"محمد جمال سيد عدوي، 17 عامًا"، طالب، ونجل شقيق قائد السيارة، و"محمد خالد شاكر، 20 عامًا"، طالب.

وأصيب كلًا من: "عمر خالد سيد عدوي، 18 عامًا"، طالب، نجل قائد السيارة، بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ونقل الجثث لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، والمصاب لذات المستشفى للعلاج، وتحرر المحضر اللازم.