وفد "مكافحة الإرهاب" بمجلس الأمن: مرصد الأزهر أحد أركان مواجهة التطرف

كتب ــ محمود مصطفى:

استقبل مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف، وفد لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي خلال زيارته القاهرة.

وبحسب بيان للأزهر اليوم الخميس، تعرّف الوفد، على جهود الأزهر للتصدي للفكر المتطرف، والوقوف على الأنشطة التي يقوم بها المرصد لمكافحة التطرف والإرهاب في العالم.

وقال الدكتور يوسف عامر، المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، إن الهدف الرئيسي لإنشاء المرصد هو تصحيح المفاهيم الخاطئة ومحاربة الفكر المتطرف بكل أشكاله، وملاحقة ما ينشر عن التنظيمات المتطرفة من أفكار منحرفة وتفنيدها والرد عليها على وسائل التواصل الاجتماعي بنفس اللغة التي نشر بها.

وأوضح أن ما يقوم به المرصد من تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومحاربة الفكر المتطرف غير قاصر على منطقة بعينها بل يستهدف العالم أجمع، لأنه يعمل بـ11 لغة أجنبية تغطي أغلب دول العالم، لافتاً إلى الاستعداد للتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المختلفة لمحاربة الفكر المتطرف ونشر ثقافة السلام العالمي.

من جهته أكد وفد لجنة مكافحة التطرف بمجلس الأمن الدولي، أهمية دور مرصد الأزهر في إطار التوجه العالمي الشامل للتصدي للإرهاب باعتباره أحد أهم أركان جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، مشددين على أهمية تعزيز التعاون المشترك مع المرصد في مجال مكافحة التطرف الإرهاب، وحتمية تبادل المعلومات حول جرائم الإرهاب.

وأشاد أعضاء الوفد بالدور الذي يقوم به المرصد في مصر وخارجها للتصدي لرسائل الإرهاب، وتفنيد أكاذيبه وتفسيراته المغلوطة، مؤكدين أهمية دور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار المنطقة وجهودها الحثيثة للتصدي للتحديات التي تهدد دول المنطقة وفي صدارتها الإرهاب.