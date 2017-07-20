ليفربول يرفض الاستسلام في ضم كيتا

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ذكرت تقارير صحفية أنّ الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، يرفض الاستسلام في إمكانية التعاقد مع الغيني نابي كيتا، لاعب وسط لايبزيج، هذا الصيف.

وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية اليوم الخميس، إنَّ لايبزيج رفض العرض الأخير من ليفربول، والذي بلغت قيمته 66 مليون جنيه إسترليني، وهو ما دفع ليفربول لرفعه إلى 70 مليون.

وأوضحت الصحيفة، أنَّ كيتا يمتلك شرطًا جزائيًا يصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني، لكن لن يتمكن من تفعليه سوى الصيف المقبل.

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ويرغب كلوب في التعاقد مع اللاعب هذا الصيف؛ بعدما لعب كيتا دورًا هامًا في تأهل لايبزيج لدوري أبطال أوروبا، وحصده وصافة ترتيب الدوري الألماني الموسم الماضي.

كان اللاعب أعلن من قبل رغبته في اللعب لأحد الفرق الكبرى، إلا أنَّه وضع مانشستر سيتي كفريق محتمل للانضمام إليه مستقبلًا، قائلًا «ربما ألعب مستقبلًا في ريال مدريد، أو برشلونة من إسبانيا، أو مانشستر سيتي في إنجلترا.. هذه هي الفرق الكبرى التي أحلم بارتداء قمصانها».

وتابع: «تلقيت عروضًا من آرسنال، وساوثهامبتون، ومانشستر سيتي، وليفربول، لكنني لم أتحدث مع مدربي بشأن هذا الأمر».

وساهم كيتا، (22 عامًا)، في احتلال لايبزيج وصافة الدوري الألماني في الموسم المنصرم، بعدما سجل 8 أهداف وصنع مثلهم في 31 مباراة.