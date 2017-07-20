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مصر للطيران: أسعار تذاكر الحج تبدأ من 10 آلاف جنيه

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مصر للطيران: أسعار تذاكر الحج تبدأ من 10 آلاف جنيه مصر للطيران: أسعار تذاكر الحج تبدأ من 10 آلاف جنيه

التحرير

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أعلنت شركة للطيران، عن تذاكر الحج لهذا العام، حيث طرحت الشركة الوطنية أسعارًا تلائم كافة رغبات ضيوف الرحمن ما بين حج القرعة والحج السياحي.

وقال الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، في بيان للشركة، أن أسعار تذاكر حجاج القرعة تبدأ من 10350 جنيها بينما تبدأ أسعار تذاكر الحج السياحي من 10600 جنيه وحتى 16400 جنيه شاملة الرسوم والضرائب، موضحًا أن هذه الأسعار تختلف وتتصاعد فقط وفقا لعدد الأيام وتوقيت الحجز وكونها أياما مميزة.

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وأضاف عزت، أن الشركة طرحت سعة مقعدية تصل إلى ٦٣ ألف مقعد لنقل حجاج بيت الله الحرام تخصص منهم حوالى 40 ألف مقعد بالأسعار المعلنة والتي تبدأ من 10350 جنيها، و23 ألف مقعد لعملائها من راغبي الحج السريع الذين يمكنهم السفر على الدرجات السياحية ودرجات رجال الأعمال، حيث تتفاوت أسعار التذاكر وفقا للمدة والدرجة المطلوبة.

جدير بالذكر، أن مصر للطيران ستبدأ تسيير أولى رحلاتها لموسم الحج من مطار القاهرة الدولي إلى المدينة المنورة يوم 9 أغسطس المقبل.

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التحرير

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