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فيديو| خبير أمني: «ما تسيبوش بيانات على الإنترنت يُساء استخدامها»

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فيديو| خبير أمني: «ما تسيبوش بيانات على الإنترنت يُساء استخدامها» فيديو| خبير أمني: «ما تسيبوش بيانات على الإنترنت يُساء استخدامها»

التحرير

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حذّر الدكتور عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة أمن المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، من وضع بيانات أو صور شخصية مهمة على الهواتف المحمولة أو على مواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة، منعًا للتعرض للسرقة الإلكترونية.

وأضاف "عبد المنعم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي أم سي" : "أدعو الدولة لاتخاذ إجراءات مختلفة للحفاظ على الأمن المعلوماتي الخاص بالمواطنين، مع العمل على حماية الخطوط الهاتفية الشخصية"، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين يستطيعون في كثيرًا من الأحيان استخراج شريحتين لرقم هاتفي واحد بسهولة، وهذا يشكل خطرًا البعض.

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ونصح الخبير الأمني المواطنين قائلًا: "ما تسبوش بيانات على الإنترنت يُساء استخدامها، لأن نتائج ذلك تكون وخيمة في حالة تعرض البيانات الشخصية للسرقة".
 

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التحرير

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