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مطار القاهرة يبدأ تطبيق قرار دخول القطريين بتأشيرات مسبقة

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مطار القاهرة يبدأ تطبيق قرار دخول القطريين بتأشيرات مسبقة مطار القاهرة يبدأ تطبيق قرار دخول القطريين بتأشيرات مسبقة

التحرير

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بدأت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، في تطبيق قرار دخول القطريين بتأشيرة مسبقة، وفقًا للتعليمات الجديدة التي وصلت إلى سلطات جوازات المطار والمواني، بضرورة حصول الراكب القطري الجنسية على تأشيرة دخول مسبقة قبل السفر إلى القاهرة.

ويتم الحصول على تأشيرة الدخول المسبقة من السفارات المصرية في الخارج، وأن التعليمات المنظمة تضمنت استثناء الأزواج والزوجات وأبناء وبنات المصريين وكذلك الطلاب القطريون الدارسون في الجامعات الحكومية المصرية، حيث يتم السماح لهم بالدخول بتأشيرة سياحية من المطار لمدة 3 أشهر، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم مع مصلحة الجوازات.

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كما تضمنت التعليمات الجديدة أن تكون الجوازات الخاصة والدبلوماسية والمهمة القطرية بها تأشيرة مسبقة، وهو ما يتم تطبيقه مع كل الدبلوماسيين تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل.

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التحرير

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