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الصحة تفتتح مركزًا جديدًا لنقل الدم ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

الصحة تفتتح مركزًا جديدًا لنقل الدم ببورسعيد

10:13 ص الخميس 20 يوليو 2017

الصحة تفتتح مركزًا جديدًا لنقل الدم ببورسعيد

الصحة تفتتح مركزًا جديدًا لنقل الدم ببورسعيد

كتب - أحمد جمعة:

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه الدكتورة نهاد محمد، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، المركز الإقليمي لنقل الدم ببورسعيد، اليوم الخميس.

وأوضحت مدير عام خدمات نقل الدم، أن المركز تم الإعداد لتطويره منذ شهر أغسطس الماضي، بتكلفة بلغت 900 ألف جنيه، حيث يتكون المبنى من دورين، وتبلغ مساحة كل دور قرابة 150 متر مربع.

وأضافت في تصريحات صحفية اليوم، أن الدور الأرضي يشمل أقسام صرف الدم، والتبرع، والاستعلامات، وغرفة للنفايات، ومكان لانتظار الجمهور، ومعمل للصرف فضلا عن وجود مدخلين لسهولة دخول وخروج المتبرعين، فيما يشمل الدور الأول معمل السيرولوجي والذي يختص بفحص أكياس الدم للتأكد من خلوها من فيروسات "C"، و"B"، والإيدز، والزهري، بالإضافة إلى تحديد فصائل الدم للأكياس.

وأشارت الدكتورة ناهد محمد إلى أنه تم تزويد المركز بـ 5 كراسي جديدة لنقل الدم من المتبرعين، بالإضافة إلى وجود ثلاجات لحفظ أكياس الدم ومشتقاته، لافتة إلى أنه تم تجهيزه بأحدث التقنيات الحديثة، وقسم مشتقات الدم يختص بفصل الدم إلى كرات دم حمراء، وبلازما، وصفائح دموية، مؤكدة أنه يتم الكشف على المتبرعين لمعرفة مدى صلاحيتهم للتبرع.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أنه بافتتاح هذا المركز يصبح لدى وزارة الصحة 25 مركزًا لنقل الدم ضمن خدمات نقل الدم القومية، لافتًا إلى أنه سيتم افتتاح مركز نقل الدم بمحافظة دمياط بنهاية العام الحالي، وجارى إنشاء مركزين بمحافظتي السويس، والفيوم بنهاية 2019.

وأكد "مجاهد" أنه بذلك سيصبح بكل محافظة مركزا لنقل الدم باستثناء محافظة القاهرة بها مركزين، وذلك في إطار حرص الوزارة لتوفير خدمات وبنوك الدم للمواطنين بمحافظتهم.

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